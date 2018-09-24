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Директор IT-лаборатории предсказал исчезновение многих профессий

(обновлено: 09:07 24.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДиректор Лаборатории информационных технологий Владимир КореньковДиректор Лаборатории информационных технологий Владимир Кореньков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Подготовка специалистов для элитных сфер IT, связанных с аналитикой Больших данных, облачными технологиями и суперкомпьютерами, нуждается в кардинальных изменениях. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал руководитель лаборатории облачных технологий и аналитики Больших данных научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований, профессор Владимир Кореньков.

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По его мнению, с требованиями рынка обычных офисных технологий российские университеты справляются, а вот подготовка выпускников для мега-проектов остается на низком уровне. "К нам приходят выпускники разных российских вузов, и все они совершенно не подходят для решения очень масштабных задач", ‒ отметил он.

Директор лаборатории обратил внимание, что для изменения ситуации необходимо обновление инфраструктуры и серьезная работа с кадрами. "Во-первых, в университетах нет современной инфраструктуры и высокотехнологичного оборудования, на котором могли бы качественно обучаться студенты. Во-вторых, семинаристы и технические специалисты должны не "отсиживаться" в университете, а сами принимать активное участие в лучших IT-проектах, иначе они не смогут научить чему-то новому своих студентов. Аналогично с лекторами: эти люди должны быть продвинутыми IT-специалистами, а не просто теоретиками. В-третьих, сами стандарты образования не соответствуют должному уровню, поскольку эти стандарты физически не могут часто меняться", ‒ пояснил он, высказав мнение, что в IT-технологиях вообще не должно быть образовательных стандартов.

"Если раньше, читая лекции первокурсникам, я мог с уверенностью сказать, какие перспективные и востребованные направления подготовки их ждут на выходе из вуза, то теперь такой уверенности нет и быть не может", ‒ добавил он.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДиректор Лаборатории информационных технологий в Объединенном институте ядерных исследований Владимир Кореньков в музее института
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор Лаборатории информационных технологий в Объединенном институте ядерных исследований Владимир Кореньков в музее института
При этом глава лаборатории привел показательный пример. В настоящее время считается, что web-программист и web-дизайнер ‒ востребованные и перспективные профессии. Между тем, собеседник агентства полагает, что через 5-6 лет эти профессии будут практически не нужны. "Для того чтобы создавать порталы и сайты, уже не надо быть профи. Те инструментальные средства, которые есть, через несколько лет выйдут на такой уровень, что любой дилетант сможет справиться с этой задачей", ‒ добавил он.

Он напомнил, что 3-4 года назад в стране наблюдался высокий спрос на работников колл-центров, требовалось более 300 тысяч таких специалистов. Сейчас их функции успешно выполняют роботы, а компании повсеместно выгоняют сотрудников колл-центров.

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Директор лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований разделяет мнение, что уровень развития аналитики Больших данных приведет к исчезновению многих профессий: "пока нам трудно доверить искусственному интеллекту руль автомобиля, штурвал самолета и скальпель хирурга, но через 10 лет практически во всех странах мира будет законодательно запрещено, чтобы человек водил автомобиль, управлял самолетом и делал операции". 

Об этом надо серьезно думать, когда заходит речь о позиционировании студентов в сфере IT, полагает он. "С большой степенью вероятности могу предположить, что одно из самых верных направлений, куда нужно двигать наших учащихся – аналитика Больших данных и более широкое направление – "дата-сайнс" (Data science, наука о данных) ", ‒ подчеркнул ученый, добавив, что ни один университет РФ, к сожалению, не готовит специалистов по "дата-сайнс". "Это и аналитика Больших данных, и управление Большими данными, это огромная эко-система, в которую надо погружаться не менее 5-6 лет", ‒ пояснил он.

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Между тем, по его мнению, молодые российские разработчики имеют отличительные черты, которые позволят им весьма преуспеть в "дата-сайнс". "Выпускники российских вузов отлично справляются с нестандартными задачами в области IT, в то время как иностранные студенты, в частности из Индии и Китая, проявляют более системный подход и усидчивость", ‒ добавил профессор.

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