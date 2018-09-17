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Не поддался соблазну изменить истории: как я заплыл в вуз на "второй волне"

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© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУГлавное здание Московского городского педагогического университетаГлавное здание Московского городского педагогического университета
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУ

Никита Сиропов из подмосковного Королева с детства мечтал заниматься историей. Поэтому и поступал на истфак Московского городского педагогического университета. За десять минут до объявления результатов "первой волны" его имя вылетело из списка фаворитов – без пяти минут "бюджетников". Был импульс развернуть штурвал в другую специализацию, но он совладал с собой. И не ошибся: поступил "второй волной". Теперь делит свое увлечение с сокурсниками — такими же, как и он, поклонниками исторической науки. Секретами своей удачи Никита поделился с корреспондентом "Социального навигатора"

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© Из личного архива Андрея Кислицына
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Еще пятиклассником я получил в подарок массивную "Историю войн" с описанием и картами самых великих сражений от Древнего Египта до современных Балкан. И заболел историей. Выбрал истфак Московского городского педагогического университета. Но на всякий случай "положил" документы в Московский педагогический государственный университет, Российский государственный социальный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Перевозил их своими руками, а не по почте. Пожалуй, никогда в своей короткой жизни я так много не путешествовал. Не в качестве скучающего пассажира или подневольного курьера, а себе на радость. Прежде всего, читал на форумах отзывы об институтах, а потом отправлялся по адресам. Обходя приемные комиссии, интересовался не только образовательными программами, но и архитектурой зданий, их историей.  

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врезался в память 36-этажный "свадебный пирог" Главного здания МГУ на Воробьевых горах. Одна из восьми сталинских высоток. Или семи, вернее, по числу семи холмов, на которых строили город. Восьмая осталась в проекте. Так что вступительные стрессы как таковые я не испытал, растворив их в радости знакомства с третьим Римом. 

Дни в столице стали, кроме того, полезным, если не уникальным опытом самостоятельности. Приходилось сравнивать преподавателей, особенности расписаний вузов. И выбирать буквально на ходу. Вот это тренировка для ума и духа!    

Наступил последний день приема подлинников документов. Нервным комком сижу в МГПУ, жду результатов. Числюсь пятнадцатым в списке "бюджетников" из восемнадцати фамилий. Но минут за десять до счастливого финала соискатель из другого вуза перешел дорогу, вытеснив меня с моими 239 баллами. Ужасное огорчение. 

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© РИА Новости / Евгений БиятовМосковский городской педагогический университет объединяет в себе общеобразовательную школу, колледжи, институты и филиал, реализующие программы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Московский городской педагогический университет объединяет в себе общеобразовательную школу, колледжи, институты и филиал, реализующие программы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.
© Пресс-служба МГПУУниверситет готовит бакалавров и магистров по более, чем 200 образовательным программам, из которых около 90 программ напрямую не связаны с подготовкой педагогов.Московский городской педагогический университет
© Пресс-служба МГПУ
Университет готовит бакалавров и магистров по более, чем 200 образовательным программам, из которых около 90 программ напрямую не связаны с подготовкой педагогов.
© Пресс-служба МГПУБолее 80% научно-педагогических работников университета имеют учёные степени, из которых 23% – доктора наук. В числе преподавателей действительные члены и члены-корреспонденты российских и международных академий наук.Студенты МГПУ в аудитории
© Пресс-служба МГПУ
Более 80% научно-педагогических работников университета имеют учёные степени, из которых 23% – доктора наук. В числе преподавателей действительные члены и члены-корреспонденты российских и международных академий наук.
© РИА Новости / Евгений БиятовВыпускники университета оказываются востребованными во всех областях деятельности, в которых требуются навыки понимания, коммуникации, межличностного взаимодействия.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Выпускники университета оказываются востребованными во всех областях деятельности, в которых требуются навыки понимания, коммуникации, межличностного взаимодействия.
© РИА Новости / Евгений БиятовВ ближайшие время университет может стать городским во всех смыслах.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
В ближайшие время университет может стать городским во всех смыслах.
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© Пресс-служба МГПУ
Он будет решать задачи формирования системы образования для города.
© РИА Новости / Евгений БиятовВзаимодействовать с городскими работодателями, проводить востребованные городом научные, социологические и другие исследования.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Взаимодействовать с городскими работодателями, проводить востребованные городом научные, социологические и другие исследования.
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУВ ближайшие пять лет университет станет ещё более популярным, а его бренд – абсолютно узнаваемым.Московский городской педагогический университет
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУ
В ближайшие пять лет университет станет ещё более популярным, а его бренд – абсолютно узнаваемым.
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Конечно, у меня возник, не скрою, колоссальный соблазн подать бумаги на другую кафедру. На факультет рекламы и связей с общественностью, к примеру. Но удержался, делу своей жизни изменять не стал. Решил заплыть во "вторую волну". И, видите, заплыл.   

Мой совет завтрашним абитуриентам: играйте на всех клавишах, учитывайте все нюансы. На первой волне меня обошла девушка с более низким баллом ЕГЭ, но обладавшая яркими личными достижениями в области волонтерской деятельности и участия в олимпиадах. Вот когда я осознал, что означают школьные олимпиады для поступления. Они прибавляют до 10 баллов к личному рейтингу. Так что не следует пренебрегать таким серьезным преимуществом.  

Девушки занимаются за компьютером
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Меняли репетиторов часто, но обдуманно: мама первокурсницы о поступлении
Вторая подсказка. Выбирая репетиторов по сайтам объявлений (родители благородно доверили мне этот процесс), я обязательно учитывал их компетентность в плане работы с документами Единого экзамена. Правила оформления экзаменационных работ одно из важнейших условий успеха. Не зная их, можно потерять драгоценные баллы. Даже профессор математики не напишет тест на максимальный балл, если не знает требований к его оформлению.    

Третье. "Нужно все делать сразу, ничего не откладывать на потом. Иначе шлейф долгов накапливается", – говорили мне репетиторы. Этому правилу я следовал неукоснительно, выполняя их задания. И усвоил на всю жизнь. 

И, в-четвертых, занимайтесь только тем, что интересно. "Выбери себе работу по душе, и ты не будешь работать ни дня", – сказал Конфуций. 


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