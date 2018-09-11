МГУ вошел в топ-50 репутационного рейтинга Round University Ranking

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR), сообщили в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
В этом году был подготовлен отдельный репутационный рейтинг RUR (Reputation World University Ranking), публикуемый сегодня Рейтинговым агентством RUR совместно с международной компанией Clarivate Analytics при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Данный рейтинг основан всего на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований. Общий рейтинг RUR основан сразу на 20 отдельных индикаторах.
"Безусловный лидер репутационного рейтинга (среди российских вузов – ред.), МГУ им. М.В. Ломоносова, занял 45-е место в мире, тем самым войдя в топ-50 ведущих в мире брендов в области образования. На втором месте расположился еще один известный классический университет – Санкт-петербургский государственный, занявший 105 место в мире. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 109 строчку в мировом рейтинге", — сказано в сообщении.
"Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации… На первом месте по данному критерию расположился ННГУ им. Лобачевского, прибавивший сразу 117 позиций за год, на втором Воронежский государственный технический университет – плюс 86 позиций за год; на третьем Самарский аэрокосмический университет им. С.П. Королева (плюс 80 строк в рейтинге)", — говорится в релизе.