Меняли репетиторов часто, но обдуманно: мама первокурсницы о поступлении

Выбирая вуз вместе с Викторией, ее родители планировали средний реалистичный вариант. А в итоге девушка блестяще сдала ЕГЭ и поступила во Всероссийскую академию внешней торговли Минэконоразвития РФ. Данный сюжет вполне мог стать эталоном покорения образовательных высот. Другой вопрос, кому сказать "спасибо" за эту сбывшуюся сказку – школе, родителям Виктории или ее репетиторам. Об этом размышляет мама счастливой первокурсницы Татьяна Викторовна Истомина.
Если у входа в некое гипотетическое помещение возникла очередь, то моя 17-летняя дочь Виктория Истомина пересечет его порог последняя. В этом ее особенность – всех пропустить вперед. Сказать о ней "тихоня", "скромная" – ничего не сказать.
Письменный формат предъявления знаний как будто нарочно изобретен под характер нашей дочери – невозмутимый, взвешенный. Мне этот формат кажется более приемлемым, чем классический, предполагавший доминирование устных собеседований. А значит, там был неизбежен прессинг субъективных факторов.
Бывало, репетиторов меняли. Два-три занятия – и новый. Но с дочерью советовались обязательно. И оказалось, что в должности арбитра она сочетает здравомыслие, ответственность просто на зависть взрослым. С первого раза кандидату не отказывала никогда. "Надо посмотреть, дадим шанс человеку. Вдруг у нас получится?", – с непобедимой кроткой улыбкой гасила мою импульсивность.
Иногда спорят, могут ли старшеклассники в этом возрасте выбирать учителей. А ведь процесс пошел – еще как могут! Доброе детское терпение Виктории стало в каком-то смысле для меня примером. Находясь в позиции лица, принимающего решение, она этим козырным превосходством пользовалась очень экономно, деликатно и достойно.
Чем покорила академия? Несколько факультетов, камерная атмосфера, языки. Это не гудящий как огромный улей РАНХиГС на Юго-Западе. На первом курсе пятидневка (не учебная суббота), для нас это важно. Однако в течение недели загрузка – по пять пар в день. В лингвистическом университете, куда мы тоже подавали данные, студенты учатся до двух часов дня, после чего свободны. Для самоподготовки, получается, что ли? Не наш вариант.Хотя придерживаюсь убеждения, что мой ребенок в первую очередь живет, а потом уже учится.
Принимающим эстафету абитуриентам 2019 года дам совет: не бояться формата ЕГЭ, больше внимания уделять своему психологическому состоянию.
Другое пожелание – родителям: поддерживать ребенка при любых раскладах баллов. Это значит укреплять его уверенность в себе. Лишние страхи и психологические блоки будущим студентам не нужны.