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Навигатор абитуриента
Навигатор абитуриента

Меняли репетиторов часто, но обдуманно: мама первокурсницы о поступлении

(обновлено: 09:32 10.09.2018)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушки занимаются за компьютеромДевушки занимаются за компьютером
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Выбирая вуз вместе с Викторией, ее родители планировали средний реалистичный вариант. А в итоге девушка блестяще сдала ЕГЭ и поступила во Всероссийскую академию внешней торговли Минэконоразвития РФ. Данный сюжет вполне мог стать эталоном покорения образовательных высот. Другой вопрос, кому сказать "спасибо" за эту сбывшуюся сказку – школе, родителям Виктории или ее репетиторам. Об этом размышляет мама счастливой первокурсницы Татьяна Викторовна Истомина.

Если у входа в некое гипотетическое помещение возникла очередь, то моя 17-летняя дочь Виктория Истомина пересечет его порог последняя. В этом ее особенность – всех пропустить вперед. Сказать о ней "тихоня", "скромная" – ничего не сказать.

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Так повелось еще с начальной школы. Если какой-то из товарищей по классу мог вскочить, громко задать вопрос среди урока, то Виктория этого не могла категорически. И не умеет до сих пор. Поэтому личный психологический комфорт так важен для нашей семьи в ее воспитании. Исключением не стала и минувшая вступительная кампания. В погоне за баллами девочка через себя не перепрыгивала. Училась с удовольствием. Готовилась к Единому экзамену прилежно, хотя и спокойно.

Письменный формат предъявления знаний как будто нарочно изобретен под характер нашей дочери – невозмутимый, взвешенный. Мне этот формат кажется более приемлемым, чем классический, предполагавший доминирование устных собеседований. А значит, там был неизбежен прессинг субъективных факторов.

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Из соображений того же эмоционального комфорта нанимали репетиторов. Один был по английскому языку (с шестого класса), это ее любимый предмет, в котором поставила цель достичь совершенства. Другие два по математике и обществоведению.

Бывало, репетиторов меняли. Два-три занятия – и новый. Но с дочерью советовались обязательно. И оказалось, что в должности арбитра она сочетает здравомыслие, ответственность просто на зависть взрослым. С первого раза кандидату не отказывала никогда. "Надо посмотреть, дадим шанс человеку. Вдруг у нас получится?", – с непобедимой кроткой улыбкой гасила мою импульсивность.

Иногда спорят, могут ли старшеклассники в этом возрасте выбирать учителей. А ведь процесс пошел – еще как могут! Доброе детское терпение Виктории стало в каком-то смысле для меня примером. Находясь в позиции лица, принимающего решение, она этим козырным превосходством пользовалась очень экономно, деликатно и достойно.

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По итогам четырех ЕГЭ Виктория набрала 352 балла. Эти четыре дисциплины мы с ней вместе подбирали так, чтобы в ее активе были разные "научные" наборы для различных вузов. Отправили результаты в РАНХиГС при Президенте РФ, НИУ "Высшая школа экономики", Финансовый университет при Правительстве РФ. Но основную ставку сделали на Всероссийскую академию внешней торговли Министерства экономического развития РФ. Чуть было не прошли сюда на юриспруденцию, одного балла не хватило. И уже готовы были подписать договор на платное обучение, как дочь пошла на принцип: будем осваивать бюджет. Выбрали в том же ВАВТ, но другую специальность – "Внешнеторговый менеджмент". И вот она здесь учится.

Чем покорила академия? Несколько факультетов, камерная атмосфера, языки. Это не гудящий как огромный улей РАНХиГС на Юго-Западе. На первом курсе пятидневка (не учебная суббота), для нас это важно. Однако в течение недели загрузка – по пять пар в день. В лингвистическом университете, куда мы тоже подавали данные, студенты учатся до двух часов дня, после чего свободны. Для самоподготовки, получается, что ли? Не наш вариант. 

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© Инфографика
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Хотя придерживаюсь убеждения, что мой ребенок в первую очередь живет, а потом уже учится.

Принимающим эстафету абитуриентам 2019 года дам совет: не бояться формата ЕГЭ, больше внимания уделять своему психологическому состоянию.

Другое пожелание – родителям: поддерживать ребенка при любых раскладах баллов. Это значит укреплять его уверенность в себе. Лишние страхи и психологические блоки будущим студентам не нужны.

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