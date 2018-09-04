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Навигатор абитуриента
Навигатор абитуриента

Боролись всей семьей: история поступления в вуз, рассказанная папой

(обновлено: 09:40 04.09.2018)
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© Из личного архива Андрея КислицынаЕгор Кислицын с отцом и дедушкойЕгор Кислицын с отцом и дедушкой
© Из личного архива Андрея Кислицына

Переоценка собственных возможностей и отказ от услуг репетиторов по точным наукам разрушили планы Егора Кислицына поступить в респектабельный столичный вуз. Его работа по математике не набрала и 50 баллов. И хотя русский язык и физику юноша изучал дополнительно на индивидуальных уроках, написав их соответственно на 78 и 54 балла, шансы "прорваться" в вуз мечты таяли на глазах. Он не сошел с дистанции и поступил. Отец Егора, Андрей Васильевич, поделился секретами, как правильно выстроить стратегию поступления в вуз при самых безнадежных обстоятельствах.

Будучи еще десятиклассником 32-й гимназии г. Кургана, мой сын Егор всерьез увлекся информатикой. В выборе вуза для него, а затем и поступлении участвовала вся семья: папа, мама, дедушка и бабушка. 

Горожане гуляют на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ралли Воркута-Питер-Киров": нелегкий путь одного абитуриента
Так мы два года готовились в НИУ "Московский институт электронной техники". А вышло иначе, теперь он студент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Будет учиться по профилю "Специализированные автомашины. Военная гусеничная и колесная техника". 

Пересмотреть планы заставило не совсем счастливое стечение обстоятельств. Столь любимую им математику Егор внезапно написал всего на 39 баллов. Даже не на 50! Так что до МИЭТа дело не дошло.      

Стратегию поступления меняли на ходу, разослав документы в Российский государственный социальный университет, Российский университет транспорта "МИИТ", Российский государственный геолого-разведочный университет имени Серго Орджоникидзе, НИУ "МАИ". 

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Как поступить в вузы России: Навигатор - 2018
В связи с чем позволю себе пару замечаний. Если театр начинается с вешалки, то вуз, по-моему, с веб-сайта. А для абитуриентов – со страницы, где публикуются списки с именами претендентов, набранными ими баллами и другими ценными деталями.     

К сожалению, далеко не во всех упомянутых мной институтах сервисы для абитуриентов поддерживаются в онлайн режиме. Поэтому родители вместе с отпрысками то обрывали телефоны, то мчались в приемные комиссии, вступая в многословные переговоры с сотрудниками. Без чего, возможно, вполне могли бы обойтись и мы, и наши собеседники.

Но были и отрадные минуты. Номинацию "очень хороший сайт" мы бы присвоили Российскому университету транспорта "МИИТ". Списки действительно живые: было видно в прямой трансляции, как движется вверх-вниз каждый из соискателей по мере появления все новых абитуриентов с оригиналами аттестатов. Оттесняя Егора все дальше и дальше от студенческой скамьи.

ИНТЭЛ НИЯУ МИФИ
© Фото : НИЯУ МИФИ
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Мечта об информатике развеялась как дым. Но мы неожиданно поняли, что это к лучшему. Подобно тому, как раньше чуть ли не каждый второй абитуриент мечтал о карьере экономиста (юриста), теперь новое поколение ринулось в системные администраторы, информационные безопасники и разработчики виртуальных игр.  

Эта гипотеза, основанная на реальных наблюдениях, и развернула наши помыслы ближе к автодорожной промышленности. Друзья из Курганского машиностроительного института одобрили наш гибкий выбор. И вот мы на сайте МАДИ. На нем все подавшие оригиналы аттестата абитуриенты выведены организаторами в отдельный список – зашел и сразу понял, как идут (могут пойти) твои дела с учетом этой важнейшей информации. Удобно, культурно, красиво.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Высокотехнологичные профессии будут наиболее востребованными, считает Путин
И так скромные баллы "единого" не помешали нашим с Егором планам: мы поступили. Что же касается "цифры", она никуда не уйдет. При желании сын сможет продолжить обучение в магистратуре того же МИЭТа по любимой информатике. А пока пусть учится на инженера-конструктора спецтехники – спрос на таковых нынче повыше, чем на программистов.

Родителям сегодняшних одиннадцатиклассников дам несколько советов: первый – пластичнее выстраивать вашу вступительную кампанию. Будьте готовы быстро перестроиться с остромодных направлений подготовки на реальный всесезонный дефицит; второй – в ситуациях тайм-прессинга смело доверяйтесь сайту вуза. Если он организован четко, разумно, с ориентацией на комфорт клиента, значит и вузу тоже можно доверять; третий  похоже, качество школьного образования оставляет желать лучшего. Без дополнительной индивидуальной помощи подготовиться к ЕГЭ сегодня практически невозможно. Плюс важно при этом заручиться огромным желанием самого ребенка получить достойную профессию.

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