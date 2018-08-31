Ректор МГУ объяснил высокие позиции вуза в рейтингах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) по данным международных рейтингов входит в топ-100 и 1% лучших университетов мира, на его базе активно создаются научные центры, заявил ректор вуза Виктор Садовничий, комментируя результаты рейтинга Times Higher Education (THE) ведущих университетов стран Евразийского региона.

Ранее стало известно, что британское издание THE впервые опубликовало рейтинг ведущих университетов стран Евразийского региона. Российские университеты занимают в рейтинге лидирующие позиции. МГУ занял первое место в новом рейтинге университетов, охватывающем 16 стран.

"МГУ имени М.В. Ломоносова — первый российский университет по времени возникновения, и по его значению для российского образования, науки, истории и культуры. Это признанный лидер среди российских вузов в международных и отечественных рейтингах… МГУ имеет собственные научно-исследовательские центры, среди них — вычислительный, лазерный, биотехнологический, нефтегазовый, аграрный, а также медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом", — сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба вуза.

Он отметил, что, по данным престижных международных рейтингов, таких как QS, THE и Шанхайский рейтинг вузов, "МГУ входит в топ-100 и 1% лучших университетов мира, будучи на переднем краю науки и обеспечивая качественное образование".

"Московский университет также стоит на передовом краю мировой науки. За последние годы в университете созданы Центры цифровой экономики, квантовых технологий, технологий хранения и анализа больших данных, а также Центр когнитивных наук и нейронаук",- сказал ректор.

Садовничий подчеркнул, что в МГУ также активно работают над созданием Научно-технологической долины, на ее базе будут реализованы Центр когнитивный исследований, отдельные кластеры будут посвящены наноматериалам, биомедицинским, космическим исследованиям, информационным и вычислительным технологиям, наукам о Земле, робототехнике.