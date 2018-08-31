Ректор МГУ объяснил высокие позиции вуза в рейтингах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) по данным международных рейтингов входит в топ-100 и 1% лучших университетов мира, на его базе активно создаются научные центры, заявил ректор вуза Виктор Садовничий, комментируя результаты рейтинга Times Higher Education (THE) ведущих университетов стран Евразийского региона.
"МГУ имени М.В. Ломоносова — первый российский университет по времени возникновения, и по его значению для российского образования, науки, истории и культуры. Это признанный лидер среди российских вузов в международных и отечественных рейтингах… МГУ имеет собственные научно-исследовательские центры, среди них — вычислительный, лазерный, биотехнологический, нефтегазовый, аграрный, а также медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом", — сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба вуза.
Он отметил, что, по данным престижных международных рейтингов, таких как QS, THE и Шанхайский рейтинг вузов, "МГУ входит в топ-100 и 1% лучших университетов мира, будучи на переднем краю науки и обеспечивая качественное образование".
Садовничий подчеркнул, что в МГУ также активно работают над созданием Научно-технологической долины, на ее базе будут реализованы Центр когнитивный исследований, отдельные кластеры будут посвящены наноматериалам, биомедицинским, космическим исследованиям, информационным и вычислительным технологиям, наукам о Земле, робототехнике.