Будущие выпускники смогут сдать пробный ЕГЭ на форуме "Город образования"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Будущие выпускники смогут пройти процедуру единого государственного экзамена (ЕГЭ) и узнать свои результаты в рамках Московского международного форума "Город образования", который пройдёт на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Пройти процедуру единого государственного экзамена и узнать свои результаты будущие выпускники смогут с 30 августа по 2 сентября, в рамках Московского международного форума "Город образования", который пройдёт на ВДНХ. Специалисты Федерального центра тестирования (ФЦТ) предложат посетителям стенда Рособрнадзора варианты КИМ по шести предметам: русскому языку, математике профильного уровня, истории, обществознанию, биологии, а также английскому языку в письменной и в устной формах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гости стенда ознакомятся с процессом печати КИМ в аудитории и со сканированием написанных работ.

Для самостоятельной проверки, по данным ведомства, специалисты предоставят критерии оценивания заданий и правильные ответы, поэтому желающие смогут попробовать свои силы не только в прохождении экзамена, но и в проверке результатов.

"Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) предоставит гостям стенда возможность написать Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру за 4 класс", — отметили в Рособрнадзоре.