Глава Рособрнадзора: апробация новых моделей ОГЭ начнется с 2019 года

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Апробация новых моделей основного государственного экзамена (ОГЭ) начнется с 2019 года, уже разрабатываются новые экзаменационные модели ОГЭ и планируется разработка новых моделей единого государственного экзамена (ЕГЭ) на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

"В связи с введением ФГОС в контрольные измерительные материалы по каждому учебному предмету включается существенно больше практикоориентированных заданий, проверяющих достижение определенных результатов обучения. Мы уже разрабатываем новые экзаменационные модели ОГЭ и планируем разработку новых моделей ЕГЭ на основе ФГОС. С 2019 года начнется апробация новых моделей ОГЭ", — сказал Кравцов.

Также он подчеркнул, что в профессиональном сообществе обсуждается возможность введения различных предметов (истории, физики, географии, технологии и др.) в качестве обязательных ЕГЭ.

"Однако у нас не должно быть иллюзий: повысить интерес к предмету, качество его преподавания введением обязательного экзамена невозможно — нужны ориентированные на потребности учеников программы, новые интересные учебники, современные методики обучения, система внеклассной и внешкольной работы. Кроме того, широчайшие возможности открывает цифровизация образования", — отметил глава Рособрнадзора.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для школы планируется принять к концу года. В мае она отметила, что одним из главных направлений работы Минпросвещения станет цифровизация школ.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 12.00 мск.