В СФУ начнут готовить рестораторов международного уровня

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков подписал два соглашения о начале работы над уникальной образовательной программой по подготовке специалистов международного уровня в области ресторанного бизнеса.
В качестве второй стороны одного из соглашений выступил известный в Красноярском крае ресторанный холдинг Bellini group. А партнером другого контракта, подписанного в заочном режиме, всемирно известный Институт Поля Бокюза (Франция).
Полное соответствие данной программы российским государственным стандартам в этой области позволит выпускникам получить также диплом государственного образца. В ее разработке примут участие представители Института Поля Бокюза, специалисты Bellini group и СФУ. По словам директора ресторанного холдинга Bellini group Алексея Горенского, на сегодняшний день образовательные программы Института Поля Бокюза считаются лучшими в мире в своем сегменте.
По мнению и. о. ректора СФУ Владимира Колмакова, успешная реализация проекта серьезно продвинет университет в глобальном образовательном пространстве. "Важно, что помимо получения профессионального образования перед студентами и выпускниками "Высшей школы гастрономии" будет стоять задача возрождения российской кухни, культурных гастрономических традиций, формирования сибирской идентичности в данной области", – подчеркнул Колмаков.
Обучение по программе бакалавриата продлится 4 года. Набор на нее будет объявлен в 2019 году.