В СФУ начнут готовить рестораторов международного уровня

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков подписал два соглашения о начале работы над уникальной образовательной программой по подготовке специалистов международного уровня в области ресторанного бизнеса.

В качестве второй стороны одного из соглашений выступил известный в Красноярском крае ресторанный холдинг Bellini group. А партнером другого контракта, подписанного в заочном режиме, всемирно известный Институт Поля Бокюза (Франция).

В результате достигнутых договоренностей на российском рынке высшего образования впервые появится уникальная образовательная программа по подготовке шеф-поваров и рестораторов по мировым эталонам. Выпускники получат диплом Института Поля Бокюза – учебного заведения, носящего имя своего основателя, признанного "лучшим поваром XX века".

Полное соответствие данной программы российским государственным стандартам в этой области позволит выпускникам получить также диплом государственного образца. В ее разработке примут участие представители Института Поля Бокюза, специалисты Bellini group и СФУ. По словам директора ресторанного холдинга Bellini group Алексея Горенского, на сегодняшний день образовательные программы Института Поля Бокюза считаются лучшими в мире в своем сегменте.

Он напомнил, что ежегодно в России открывается около 10 000 заведений общественного питания. "Тот факт, что выпускники новой программы получат еще и диплом самой престижной в мире гастрономической школы, открывает перед ними перспективу освоения мирового ресторанного бизнеса", – отметил бизнесмен.

По мнению и. о. ректора СФУ Владимира Колмакова, успешная реализация проекта серьезно продвинет университет в глобальном образовательном пространстве. "Важно, что помимо получения профессионального образования перед студентами и выпускниками "Высшей школы гастрономии" будет стоять задача возрождения российской кухни, культурных гастрономических традиций, формирования сибирской идентичности в данной области", – подчеркнул Колмаков.

Обучение по программе бакалавриата продлится 4 года. Набор на нее будет объявлен в 2019 году.