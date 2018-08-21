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Хоселито Мурильо Перес: преподаватели СПбПУ останутся для меня лучшими

(обновлено: 16:54 21.08.2018)
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© Пресс-служба СПбПУСтудент международной магистратуры СПбПУ Хоселито Мурильо ПересСтудент международной магистратуры СПбПУ Хоселито Мурильо Перес
© Пресс-служба СПбПУ

Среди шести с лишним тысяч иностранных студентов, которые учатся на русском и английском языках в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), есть и студенты из Эквадора. Как иностранцу получить подробную информацию о российских университетах? Что можно посоветовать тем, кто решит получить образование в России? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал студент международной магистратуры СПбПУ Хоселито Мурильо Перес.         

- Хоселито, почему вы выбрали магистратуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ)?

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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- Я долго выбирал университет, потому что на тот момент у меня уже были и высшее образование и работа, и у меня было время, чтобы обдумать, где я хочу получить степень магистра. Мне хотелось выбрать лучший в мире университет, который подошел бы именно мне, и программу, которая соответствовала бы моим запросам.

Мне не хотелось начинать учить новый язык, поэтому искал программы на английском. Также я хотел получить качественное образование и погрузиться в новую культуру. Мне было интересно очутиться в новом окружении. 

У меня были варианты обучения в Германии, Финляндии и в университетах Москвы или Самары. Но СПбПУ оказался для меня лучшим вариантом. Здесь много очень хороших преподавателей. Навсегда запомню профессора из Италии за его методику. Мне нравится, когда преподаватель объясняет сложнейшие вещи простыми понятиями, а потом углубляет тему. 

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Российские преподаватели математики и физики для меня навсегда останутся лучшими. Они профессионалы в своем деле, и это здорово. Они уважают тебя, пытаются во всем помочь и переживают за тебя и твою учебу. Они относятся к тебе, как к родному сыну, что очень мило с их стороны.

- Сколько времени заняла у вас подготовка к поступлению в СПбПУ?

— Как я говорил, на тот момент я уже пять лет работал, и все эти годы я лелеял свою мечту получить степень магистра. Через три-четыре месяца после того, как я определился с выбором, я стал студентом СПбПУ. 

- Как вы нашли информацию об учебных программах в СПбПУ? 

— Еще до того, как зайти на сайт самого университета, я искал информацию на сайте компании QS (Quacquarelli Symonds), которая составляет международные рейтинги университетов, потому что рейтинг для меня был важен. 

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2018
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2018
Я отобрал все университеты, предлагавшие образование в интересующей меня сфере. Некоторые были слишком дорогие, в других образование было не на нужном мне языке. Очень быстро я понял, что многие подходящие мне университеты связаны между собой. У них есть соглашения о сотрудничестве, и СПбПУ для многих является главным партнером. 

Процесс поиска был долгим, но когда я, наконец, принял решение, найти информацию про СПбПУ было несложно. Я нашел много информации на сайте QS, затем я связался с самим университетом, изучил его сайт, и все стало понятно. Я написал в приемную комиссию (все контакты есть на сайте), мне ответили и снабдили исчерпывающей информацией. 

- Что бы вы посоветовали тем, кто хочет поступать в российский университет?

— Во-первых, изучать российскую культуру. Она очень самобытная и особенная, поэтому нужно настроиться на ее восприятие. 

Зачем нужно учить русский язык
© РИА Новости, Инфографика
Зачем нужно учить русский язык
Во-вторых, если вы решили ехать в Россию, лучше выучить язык. Это важный элемент для постижения культуры. Если вы захотите по-настоящему понять город и его жителей, нужно говорить по-русски. Поэтому, я советую заранее получить хотя бы минимальную базу языка, а в остальном университет во всем постарается вам помочь. 

- Чего вы боялись, приезжая в Россию? 

— По-моему, никаких опасений у меня не было. Может, потому что я открытый человек, к тому же я до этого путешествовал и понял, что многое из того, что говорят по телевизору, — неправда. 

После моего приезда сюда многие соотечественники меня спрашивали, верно ли все то, что говорят о России. Я отвечал, что с первого дня все вокруг меня были очень приветливы. Я приехал ночью, потерялся в аэропорту, спрашивал у всех дорогу, и меня довели практически до дверей университета. Никогда не забуду это хорошее первое впечатление. 

Также, в первый же день мне пришлось поехать на метро, которого нет у нас в стране, и все мне помогали. Поэтому первое впечатление о русских людях было превосходным. 

- Что бы вы посоветовали эквадорским студентам, желающим поступить в университет в России?

Как поступить в российский вуз
© РИА Новости, Инфографика
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
- Я бы посоветовал подавать документы на программы международной магистратуры и участвовать в программах студенческих обменов. Для этого нужно продумывать все с самого начала, спрашивать обо всех требованиях и необходимых документах, потому что у разных вузов они могут отличаться. Например, для разных вузов необходимы разные экзамены, например, IELTS или TOEFL.

Тем, кто хочет поступать в СПбПУ, я советую зайти на сайт университета. В разделе "образование" есть ссылка на подачу документов. Там можно найти всю информацию в мельчайших подробностях по поступлению для иностранных студентов. 

- Были ли у вас какие-то проблемы после прибытия в Россию?

— Я приехал в августе, и это вышло очень удачно, потому что сложнее всего было приспособиться к зиме. По-настоящему трудным для меня стал мой первый декабрь в России, мои первые минус 20. Подходящей одежды у меня не было, потому что такой холод я не мог даже вообразить. В первый же морозный день я побежал в магазин покупать теплые вещи. 

Что касается общения, то в Санкт-Петербурге знакомиться с людьми и заводить друзей довольно просто: здесь много культурных мероприятий, много иностранных студентов, можно просто ходить в театры или музеи и интересно проводить время. 

Я стараюсь посещать как можно больше интересных мест, и теперь я хорошо знаю город. Я купил велосипед и катаюсь по таким местам, о которых даже местные жители не всегда знают. 

- Расскажите об интересных случаях, которые с вами происходили в России.

— Однажды я потерялся в Сочи. Я был там со своим другом из Индии. Мы решили поехать в Адлер, в олимпийский городок. Все было очень красиво, нам все нравилось. Потом я пошел узнать расписание автобуса, а там никто не говорил по-английски. Я попытался понять, что мне говорили по-русски, и в результате мы пропустили последний автобус в Сочи, где мы жили. Было уже темно и поздно, нам пришлось пойти пешком. 

В Сочи гористо, и в темноте нам казалось, что мы потерялись и идем в никуда. Мой друг отчаялся. Хотя мы много смеялись, в то же время нас сильно беспокоило то, что мы будем делать дальше. Мы просто решили продолжать идти, и шли, пока нас не остановила полицейская машина, чтобы поинтересоваться, что мы делаем на дороге в такое время. Мы объяснили, что потерялись. Полицейские помогли нам добраться до ближайшей остановки, где мы сели на автобус до Сочи. Это был счастливый конец нашей истории, о котором мы до сих пор вспоминаем с улыбкой. 


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