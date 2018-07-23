Миронкина: студент должен видеть, что металлургия - это действительно магия

Почему сотрудничество вуза с предприятием-партнером начинается с первого дня обучения студента? Как сократить разрыв между "потребностью" и "фактом" в качестве подготовки инженера? Что такое инженерный бакалавриат CDIO в сибирском вузе? Об этом корреспондент "Социального навигатора" побеседовал с заведующей базовой кафедрой "Металлургия" Сибирского федерального университета, руководителем проектного управления научно-технологического центра Красцветмета Натальей Миронкиной.

– Наталья Викторовна, почему вместо того, чтобы забрать готовых специалистов после четвертого курса, Красцветмет выбрал самый сложный вариант сотрудничества с вузом, включившись в обучение первокурсников? И как оно строилось до сих пор?

– Традиционно за уровень подготовки выпускников отвечает университет. Но прежний рецепт выращивания инженера: "Четыре года лекции, две недели практика, диплом" – потребовал обновления. Мы начали с консультаций по формированию содержания курсов спецдисциплин. Так что теперь еще до старта учебных программ компания проводит их анализ, вносит рекомендации.

В рамках взаимодействия "вуз – предприятие" студенты прослушивают дополнительные лекции по общей и аналитической химии, истории аффинажного производства, которые читают специалисты Красцветмета. Среди новых предметов заслуженную популярность обрели также "Инженерная этика" и "Бережливое производство".

– Что не устроило работодателя в прежней модели сотрудничества?

– Несколько лет назад, слушая исторически сложившийся курс "Оборудование металлургического производства", студенты видели картинки в учебнике, а потом приходили на производство и удивлялись несовпадению между "наглядными пособиями" и реальностью. Темпы прогресса таковы, что технологии могут поменяться уже за время их обучения в вузе. Поэтому участие работодателей в учебном процессе это не дань моде, а необходимость.

Наши специалисты, конечно, не владеют методикой преподавания, они практики. Но вместе с университетской профессурой могут подготовить такого выпускника, которому уже никто не посоветует: "Забудь все, чему тебя учили в институте!". Эти соображения и побудили включиться в проект CDIO, вступить в теснейшую интеграцию с Сибирским федеральным университетом в части подготовки инженеров. В 2014 году состоялся первый набор студентов на инженерный бакалавриат CDIO, выпуск которых пришелся на 2018 год.

– В этой аббревиатуре зашифрованы принципы инновационной образовательной среды для нового поколения инженеров. А какими они видятся вам?

– В основе международной инициативы CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) лежит освоение студентами инженерной профессии в соответствии с моделью "планировать – проектировать – производить – применять". Это особая методика обучения. Студенты придумывают новые продукты или технологии, ведут конструкторские работы, развивают стратегии внедрения ноу-хау в реальное производство.

– Какую часть студенческого расписания занимает подобная инновационная деятельность?

– У нас она совпадает с практикой на производстве. Если прежде практика длилась две недели, после чего четверокурсник сразу брался за диплом, то сейчас они проводят "в поле" два летних месяца после каждого курса кроме первого.

– А в течение учебного года?

– Раз в неделю учащиеся выполняют проектные работы под руководством сотрудников компании, участвуют в общих делах на правах членов производственной команды. Тренеры корпоративного университета Красцветмета проводят для них тренинги по тайм-менеджменту, искусству самопрезентации, командообразующие мероприятия. Лишними, как показывает практика, такие мастер-классы не бывают. Поэтому мы рассматриваем все четыре года их обучения в вузе как стажировку.

Пока они учатся и изучают Красцветмет, мы вместе с командой Корпоративного университета и управлением развития персонала изучаем потенциальных работников. Тренинги по развитию компетенций стажеров сочетаем с формированием портфеля отзывов от кураторов и преподавателей об их успехах и пробелах.

– Получается, что без достаточно широкой эрудиции, навыков рефлексии, таких личностных качеств как лидерство, креативность, контактность, современный специалист не полон. Почему?

– Если раньше основное требование к нему сводилось к работе руками, то теперь это элитная интеллектуальная профессия. Она предполагает управление и собой, и людьми, и оборудованием, и сложными физико-химическими процессами.

Сегодня руководители участков на предприятии могут управлять потоками вне зависимости от того, где находятся сами. И таким образом совмещают функции аналитика, исследователя, диагноста, диспетчера.

Но начинаем с азов. Например, пирометаллургический процесс проходит при температуре около тысячи градусов. "Аудиторный" студент не понимает, как выглядит такая температура, никогда не бывал у печи, где идет процесс расплавления. А мы ставим его исполнителем к этой печи, и тогда будущий инженер вникает в суть происходящего. Почему загружаем тот или иной компонент, для чего потребовались именно эти конструктивные особенности печи. Можно конечные продукты не только увидеть, но и потрогать, в руках подержать. Его образование становится другим. И отношение к металлургии. Он видит, что это действительно магия – так скажем, волшебство высоких температур.

– В компании пересмотрели политику работы с кадрами, по-новому построили модель их подготовки. И каковы результаты?

– В прошлом году конкурс желающих попасть в корпоративную группу Красцветмета в университете превысил конкурс на направление "Металлургия": три человека на место против полутора. А выпускница кафедры металлургии CDIO Института цветных металлов и материаловедения СФУ Анастасия Дыба настолько заинтересовала работодателя, что ей предложили трудоустройство еще год назад. Весь четвертый курс она параллельно училась и работала.