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Ректоры объяснили прогресс вузов Проекта 5-100 в Шанхайском рейтинге

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© Global Ranking of Academic SubjectsШанхайский рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (ARWU)Шанхайский рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (ARWU)
© Global Ranking of Academic Subjects

Большинство из 17 российских университетов, представленных в Шанхайском предметном рейтинге Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), входят в Проект повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100", и их успех на международной арене в значительной степени связан с развитием этого проекта, рассказали РИА Новости руководители российских вузов.

Шанхайский предметный рейтинг в нынешнем виде выходит последние два года. Его составители учитывают публикации в научных журналах, индексируемых Web of Science (в том числе публикации, подготовленные в рамках международных коллабораций), а также научные награды и премии международного уровня. В рейтинге этого года более 4 тыс. университетов были  ранжированы по 54 предметам в естественных науках, инженерных науках, науках о жизни, медицинских науках и общественных науках.

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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В предметный Шанхайский рейтинг университетов ARWU вошли 17 вузов РФ
По сравнению с прошлым годом, число российских университетов в рейтинге выросло почти в полтора раза, кроме того выросло их присутствие в ряде естественнонаучных областей. Составители рейтинга в этом году добавили в него две новых предметных области – "океанографию" и "метеорологию", куда сразу же вошли российские вузы, отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

"Важно подчеркнуть, что исследование охватывает не один год, а целый период с 2012 по 2016 годы. И прекрасные, устойчивые результаты российских университетов стали следствием большой работы в этот период. Здесь и интенсивное развитие по Проекту "5-100", и старт целого ряда новых направлений исследований, и начало работы новых научных групп, и публикации в лучших международных научных журналах", — рассказала она РИА Новости.

Наталья Тюрина отметила, что в прошлом году, когда составители рейтинга учитывали период с 2011 по 2015 год, уже были видны хорошие результаты российских вузов, но пиковой точкой в их развитии стал именно 2016 год, что и отразилось в итоговых таблицах.

Научные публикации как критерий качества вуза

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) усилил за год позиции в Шанхайском предметном рейтинге и вошел сразу в три предметные группы. Среди российских вузов он занял второе место в группах "приборостроение", "энергетические науки и технологии" и третье место — в группе "физика", попав в топ-200 лучших вузов мира по этому направлению.

© РИА Новости
Российские вузы в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям - 2018

Шанхайский предметный рейтинг – один из самых сложных для российских вузов, отметил ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов. "Для этого рейтинга, в первую очередь, важны публикации в международном соавторстве и в высокорейтинговых журналах, наличие лауреатов самых престижных научных премий, включая Нобелевскую премию. Тем более приятно, что НИЯУ МИФИ усилил свои позиции в этом рейтинге. Важная роль в этом принадлежит нашему участию в Проекте "5-100", — рассказал он РИА Новости.

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) стала лидером среди российских вузов по направлениям "экономика", "политология", "социология" и "управление".

По сравнению с другими российскими вузами, НИУ ВШЭ действительно больше внимания уделяет общественным наукам, прокомментировал директор наукометрического центра НИУ ВШЭ Иван Стерлигов. "Наша особенность в том, что общественные науки мы развиваем как международные, стараемся, чтобы лучшие результаты работы наших ученых по экономике, социологии, политологии, менеджменту выходили на английском языке в ведущих научных журналах, читаемых во всем мире", — сообщил он РИА Новости.

Новосибирский государственный университет (НГУ) вошел в рейтинг по направлениям "математика", "физика", "химия", "приборостроение", "энергетические науки и технологии", "горные науки и горное дело".

В НГУ исследования стали неотъемлемой частью образования, и научная карьера многих выпускников начинается даже не на первом курсе университета, а еще в физико-математической школе, отметил ректор НГУ Михаил Федорук. "Эти ценности настоящей науки, в которых воспитано не одно поколение ученых, в итоге реализуются в хорошей традиции публиковаться в качественных журналах. Это, безусловно, позитивно отражается на количестве цитирований, а в долгосрочной перспективе обеспечивает международное признание выпускников, подтвержденное наградами самого высокого уровня", — рассказал он РИА Новости.

Национальный исследовательский технический университет "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") расширил за год свое присутствие в рейтинге. В этом году университет представлен сразу по трем предметным направлениям, по двум из которых занимает позиции в топ-100, сообщила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.  "По направлению "металлургия" НИТУ "МИСиС" подтвердил свое место в группе 76-100. В этом году университет также вошел в группу 76-100 направления "горные науки и горное дело". Как ведущий материаловедческий вуз России, НИТУ "МИСиС" стал участником направления "материаловедение и технология материалов", заняв позицию 301+. Наибольшее влияние на укрепление позиций университета оказали наукометрические показатели: рост количества качественных публикаций и увеличение уровня цитирования", — отметила она.

Дебюты года

Университет ИТМО вошел в Шанхайский предметный рейтинг впервые, и сразу по трем направлениям: в топ-300 по "нанонаукам и нанотехнологиям", в топ-400 по "материаловедению и технологии материалов", и в топ-500 по "электротехнике и электронике".

Методология Шанхайского рейтинга — одна из наиболее прозрачных в сравнении с другими системами рейтингования вузов, поэтому появление ИТМО в рейтинге можно было предсказать, полагает директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев.

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"У ИТМО достаточно много публикаций по направлениям "электротехника и электроника", "нанонауки и нанотехнологии" и "материаловедение и технология", в том числе публикация в топовом журнале Nature Materials. Университет ИТМО также имеет один из наиболее высоких процентов публикаций в иностранном соавторстве как в данных предметных областях, так и в целом по вузу. Безусловно, этот прогресс связан с участием вуза в Проекте "5-100", и со значительным увеличением количества индексируемых публикаций за последние несколько лет", — рассказал он.

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) дебютировал в рейтинге этого года, войдя в топ-200 по направлению "металлургия". Ключевую роль в этом сыграло участие в Проекте "5-100", направленном на вхождение российских вузов в мировую академическую элиту, считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. "Наш университет сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными предприятиями в области металлургии — ТМК, РМК, УГМК, ВСМПО-АВИСМА, Boeing, LG и многими другими. Научные исследования УрФУ в этой области хорошо известны в мире. Научные школы возглавляют признанные лидеры, получающие гранты правительства, Российского научного фонда, федеральных целевых программ", — подчеркнул он.

Томский политехнический университет (ТПУ) впервые вошел в рейтинг по направлениям "физика", "науки о земле" и "приборостроение". "В целом итоги Шанхайского рейтинга позволяют сделать простой и очевидный вывод: инженерное образование мирового уровня можно получить не только за рубежом и в столичных вузах, но и в Томском политехническом университете. Я уверен, российские и иностранные абитуриенты об этом хорошо осведомлены и уже сделали правильный выбор", рассказал ректор ТПУ Петр Чубик.

В Шанхайский предметный рейтинг 2018 года вошли Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, Университет нефти и газа им. Губкина, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ "МИСиС", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, Белгородский государственный университет, Университет ИТМО, РЭШ.

Русскоязычную версию рейтинга подготовил проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

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