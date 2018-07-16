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Доронина: открытия когнитивной психологии спасут людей с ОВЗ от одиночества

(обновлено: 11:57 16.07.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Московского государственного психолого-педагогического университетаРабота Института экспериментальной психологииРабота Института экспериментальной психологии
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского государственного психолого-педагогического университета

Почему познание себя является обязательным требованием к магистру психологии? Можно ли силой мысли управлять гаджетом? Способна ли когнитивная психология предсказывать поведение человека? Об этом  корреспондент "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" поговорил с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяной Дорониной.

– Татьяна Владимировна, при слове "психология" многие вспоминают популярную настенную картинку с психоаналитиком в кресле и клиентом на кушетке. Как изменилась данная профессия за последние годы? Почему потребовалась новая программа для магистров?

– Современную когнитивную психологию по праву можно назвать не просто наукой будущего, а наукой, создающей будущее. Искусственный интеллект, робототехника, дополненная реальность были бы невозможны без изучения того, как работают наш мозг, наша психика. Представьте другую картину, к которой всем нам скоро предстоит привыкнуть. Человек надевает на голову специальную "шапочку" с датчиками, и без помощи рук, слов и глаз печатает текст на компьютере.

Генерация высокочастотной гамма активности
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Разработан уникальный метод диагностики уровня возбуждения мозга
Для кого-то установление прямого контакта человеческого мозга и компьютера – праздный каприз, заманчивый эксперимент. Лежишь где-нибудь на пляже в Севастополе, а умный телефон набирает текст, который ты даже не произнес, а только "надумал". Но, скажем, для людей с ограниченными возможностями открытия когнитивной психологии становятся спасением от одиночества, выходом в новые миры, способом избавления от бытовых проблем.

– Определимся: вы говорите о будущем или о текущем дне?

– Уже сегодня, управляя компьютером буквально силой мысли, люди играют в компьютерные игры. К примеру, дети-инвалиды. Не больше минуты занимает у них освоение навыков общения с машиной. После этого она начинает "читать" команды человека, его эмоциональное состояние. Специальная программа перерабатывает сигнал мозга в язык, понятный компьютеру.

Студенты во время занятий
© Fotolia / StockPhotoPro
Эксперты: важно, чтобы талант не потерялся в университете
Обучение происходит на уникальном лабораторном оборудовании Института экспериментальной психологии, Центра нейрокогнитивных исследований, Научно-образовательного центра "Нейро-биологическая диагностика наследственных психических заболеваний детей и подростков" и Центра информационных технологий.

Более того, создан прототип разработки роботизированной руки, которая по воле и желанию человека может выполнять сложные действия, на ходу подстраиваясь под его нужды. Но, повторюсь, прежде человек должен привыкнуть к машине, потренироваться, чтобы освоить этот режим. Думаю, в недалеком будущем роботы-манипуляторы, помогающие  инвалидам питаться, чистить зубы и бриться, станут массовыми и даже модными продуктами. Да и здоровым людям они не помешают.

– Нет ли вреда от такого прямого проникновения искусственного интеллекта в мозг человеческий?

– Это исключено, поскольку тут не компьютер воздействует на мозг, а  мозг на компьютер. Поэтому ни на физиологию, ни на интеллектуальное развитие человека техника не повлияет. Ты сам выбираешь, как ее использовать.

– Правда ли, что когнитивная психология помогает предсказывать поведение человека? В каких областях это используется?

– Поскольку человек система крайне сложная, то такое предсказание не слишком эффективно. Тем не менее, когнитивная психология помогает понять индивидуальные особенности человека, способы связи с миром и то, как он строит его картину.

– Уникальная техника, которая эксплуатируется в Институте экспериментальной психологии, именно этой задаче и служит?

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
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Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
– Она помогает оценить объективные показатели переживаемых человеком состояний. Еще 50 и даже 30 лет назад эта наука опиралась главным образом на самооценку личности. Были в ходу опросники, анкеты, устные интервью. Но документы заполнялись все-таки со слов клиента. Здесь и таилась опасность. Довольно часто, рассказывая, что он думает и чувствует, как повел бы себя в какой-то ситуации, человек осознанно или случайно что-то недоговаривает, приукрашивает.

Преимущество оборудования в том, что оно позволяет оценить  объективные параметры, характеризующие мир переживаний человека. Руки крестом, подрагивание век, напряженный подбородок, нахмуренные брови. Любимые жесты испытуемого, часто повторяющаяся мимика. Все это обязательные элементы объективных данных, находящихся в фокусе внимания когнитивного психолога. Будучи собраны вместе, они многое способны рассказать о личности.

На помощь специалистам приходит полиграф, айтрекер, гарнитура виртуальной и дополненной реальности. "Снятые" с них переменные и дают ключ к так называемой количественной оценке поведения.

– Будут ли слушатели новой магистерской программы "Когнитивная психология" иметь доступ к этому оборудованию?

Абитуриенты
© РИА Новости / Владимир Песня
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Советы психолога: как абитуриенту выбрать вуз
– Наши студенты получат такой доступ. В частности, чтобы научиться современным языкам программирования, позволяющим устанавливать прямой контакт двух интеллектов, человеческого и компьютерного. После окончания обучения их ждут ведущие компании, занимающиеся передовыми исследованиями и остро нуждающиеся в специалистах такого профиля. Да и сам образовательный уклад в вузе подразумевает широкие возможности в работе с современным оборудованием. Плюс активную позицию магистранта в пространстве различных практикумов, деловых игр, создания собственных видеороликов.

Не удивляйтесь, но первый вопрос первокурсника к преподавателю у нас такой: "Когда мы приступим к освоению методик, которые позволят узнать о себе что-то новое?".

– Им интересны они сами, а не будущие клиенты?

– Когда человек начинает учиться на психолога, то методы, которые использует наука, он испытывает первым делом на себе. Бланковые тесты, опросники, аппаратные эксперименты; все это наши студенты заполняют, обсчитывают, анализируют результаты, приводят интерпретации. То есть, стартуют на своем собственном "материале". И только потом на примере сокурсников. И наконец, могут консультировать клиента.

Для психолога это очень важно. Работать с клиентом, не познав самого себя, не проработав свои внутренние проблемы, в нашей профессии запрещено. Чтобы не проецировать их на других.

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