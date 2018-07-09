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Навигатор абитуриента
Навигатор абитуриента

Советы психолога: как абитуриенту выбрать вуз

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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкАбитуриентыАбитуриенты
© РИА Новости / Владимир Песня
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В России подводят окончательные итоги ЕГЭ. Что делать, если результаты не соответствуют ожиданиям выпускника? Как абитуриенту выбрать вуз, если набранные баллы позволяют поступить сразу в несколько университетов? Проректор по внеучебной и социальной работе Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук Андрей Милехин подробно рассказал об особенностях приемной кампании в вузах психологической направленности.

‒ Российские выпускники в эти дни получают окончательные результаты ЕГЭ и подают свои документы в вузы. Хорошо, если набранные баллы позволяют рассчитывать на успешное поступление в университет. А что делать тем, у кого результаты не соответствуют ожиданиям?

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
‒ Самый короткий алгоритм: надо понять, поступать в этом году или не поступать. Я знаю достаточное количество выпускников, которые штурмовали свой вуз несколько лет подряд, а потом добивались больших успехов. Если абитуриент решил не поступать, то ему стоит набраться терпения и продумать, как подготовиться к сдаче ЕГЭ в следующем году. Если же он решил поступать, а не ждать целый год, добро пожаловать на "Навигатор абитуриента", который представляет полную картину высшего образования в стране. Поверьте, эта картина гораздо шире, чем те ожидания, которые порой не соответствуют набранным баллам ЕГЭ.

Возможно, нашему абитуриенту будет уместно вспомнить о системе СПО. Старые ПТУ, от которых когда-то в страхе бежали мамы и папы, давно преобразовались в высококлассные и оснащенные образовательные организации, дающие качественное практико-ориентированное образование, а как следствие ‒ конкурентоспособную заработную плату.

Колледжи России 2018
© Инфографика
Навигатор абитуриента: колледжи России 2018
Выпускнику нужно выдохнуть и понять, с чем связаны его неоправданные ожидания ‒ с названием престижного вуза или с обретением выбранной профессии. Крайне редко один вуз специализируется на одной профессии. По закону абитуриент имеет право подавать документы в пять университетов на три направления подготовки в каждом.

Для того чтобы абитуриенты "выдохнули" и определились, нужно помнить, что у них, в отличие от знатоков "Что? Где? Когда?" не одна минута, а почти месяц. Свое решение о подаче документов в вуз он может принять до 26 июля. Мы рекомендуем действовать, а не переживать; проводить объективный анализ ситуации, а не жить в иллюзиях стобалльника. Кто не хочет, тот ищет причины, а кто хочет, тот ищет возможности.

‒ Что вы можете рекомендовать родителям выпускников, которые разочарованы результатами экзаменов или не могут выбрать вуз?

‒ Есть такое понятие "авторитарная архитектура детства". Это понятие связано с активным влиянием родителя, который отталкивается от собственных представлений на выбор ребенка. Уважаемые родители, мы с вами не сдавали ЕГЭ. Нужно понимать, что это непростое испытание. Самое время вспомнить о том, что мы взрослее, нам проще сдержать эмоции и обуять амбиции. Поддержка – это именно то, что мы должны сейчас сделать для своих детей.

И чего уж точно не стоит сейчас делать, так это "давить" на них в момент выбора вуза. Как потом студент должен учиться в университете, который ему не нравится? Как ему потом жить с профессией, которая ему не подходит? Если решение о выборе вуза принято родителями, стоит подумать о том, что же произойдет со студентом в январе, когда сессия покажет, что родители совершили ошибку. Нужно договариваться, советоваться и принимать совместное решение, тем более что профессии будущего более ясны и понятны нашим детям, чем нам.

‒ Каких абитуриентов ждут в психологических вузах страны, в частности в МГППУ? У вас есть какие-то особенности отбора будущих студентов или все решают баллы ЕГЭ?

‒ Помните, как в замечательном советском фильме "Золушка" по сценарию  Евгения Шварца: "Невозможно сделать ножку маленькой, душу ‒ большой, а сердце ‒ справедливым". Можно передать любые знания, и наш университет готов это сделать, благо здесь работают ведущие ученые в области психологической науки, но помимо знаний, в МГППУ заложена идея университета для неравнодушных людей.

Мы рассматриваем профессию психолога как помогающую профессию. С этой точки зрения мы ждем абитуриентов, которые хотят, готовы, могут и будут помогать другим людям.

Студенты МГППУ приняли участие в волонтерской экологической акции Скворечник. 21 апреля 2018
© Фото : МГППУ
МГППУ установил максимальный в Москве дополнительный балл за волонтерство
Важно, что этот год объявлен годом волонтера. В нашем университете существует волонтерские движения, которые намного старше наших сегодняшних абитуриентов. Если абитуриент документально подтверждает свой волонтерский опыт, мы начисляем ему семь дополнительных баллов ‒ это 70% от всех возможных дополнительных баллов в рамках индивидуальных достижений.

‒ На что вы рекомендуете обратить внимание при выборе вуза психолого-педагогической направленности?

‒ При анализе вариантов для поступления надо внимательно смотреть количество бюджетных мест. В МГППУ эти показатели традиционно высокие, у нас максимальное количество бюджетных мест среди психологических вузов ‒ 1397. Это существенно повышает шансы на поступление.

Кроме того, абитуриенту стоит изучить вариативность и перспективность образовательных программ вуза. Например, в МГППУ в этом году открыты новые образовательные программы "Экспериментальная психология" (бакалавриат) и "Когнитивная психология (магистратура). Обучение происходит на базе Института экспериментальной психологии МГППУ.

Психолог
© Fotolia / Photographee.eu
Есенина: в Москве открылся "экспериментариум" для будущих психологов
Актуальность подобных программ очевидна: научно-технологический прорыв будет концентрироваться в области когнитивных наук, психологии человека и искусственного интеллекта. У нас есть серьезные достижения в этих направлениях. Некоторые разработки ученых и студентов нашего университета готовы к внедрению в одной из самых известных авиакомпаний мира.

Кроме того, с 2018 года в МГППУ стартует новая магистерская программа на базе Центра игры и игрушки "Игра и детство", цель которой возрождение культуры игры в современном детстве. Университет проводит экспертизу игрушек не на токсичность, а на то соответствует ли игрушка возрасту ребенка, способствует ли она его развитию, не опасна ли она. Очень часто мы дарим игрушки не ребенку, а себе, компенсируя тем самым собственные недополученные игрушки. Наши психологи готовы с этим разобраться.

Еще одна новая любопытная межфакультетская программа ‒ "Психология и педагогика творчества" (бакалавриат). Она позволит нашим выпускникам работать в кванториумах, вести с детьми проектную деятельность.

‒ Что вы можете посоветовать абитуриенту, который завтра приедет в МГППУ с необходимым для поступления пакетом документов?

‒ Наша приемная комиссия работает в формате "1+1". Мы рекомендуем всем абитуриентам приходить вместе с папой, мамой, тетей, дядей, бабушкой, дедушкой… Жизнь показывает, что после того, как абитуриент подал документы, вслед за ним на магистерские программы приходят его близкие люди. И для таких людей, имеющих высшее образование, но не реализовавших право на магистратуру, у нас предусмотрено много бюджетных мест.

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Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
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