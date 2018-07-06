Магистратура в лучшем вузе поможет будущей карьере, считают студенты МИФИ

Выездные приемные комиссии Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) с 6 по 13 июля посетят Мурманск, Ульяновск, Владимир, Саратов, Самару, Казань и Нижний Новгород. В этом году у вуза много бюджетных мест в магистратуру, поэтому у выпускников бакалавриата из регионов появился реальный шанс продолжить образование в столице. Бесплатное обучение в одном из лучших вузов России, комфортабельное общежитие вблизи метро и военная кафедра делают такой выбор особенно привлекательным. Чтобы развеять сомнения бакалавров, которым трудно решиться переехать в Москву на учебу, студенты магистратуры НИЯУ МИФИ рассказали РИА Новости о своем опыте.
От лазерных технологий к физике плазмы
Студент магистратуры НИЯУ МИФИ Алексей Штылев приехал учиться в Москву из Сарова Нижегородской области. Сначала он поступил в бакалавриат в МГТУ им. Баумана по специальности "радиотехника и лазерные технологии", а окончив его, решил продолжить образование в другом вузе."МИФИ заинтересовал меня своими методами обучения, квалифицированными педагогами и углубленной программой по направлению "физика плазмы". Кроме того, во время учебы в бакалавриате я участвовал во многих конференциях и встречался там со студентами и сотрудниками этого университета. Меня заинтересовали научные темы их докладов, и мне захотелось получить более масштабное теоретическое образование в этих областях", — рассказал он РИА Новости.
Для прохождения производственной практики Алексей выбрал Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики в своем родном Сарове. Также он проходил дополнительное обучение на двух московских научно-производственных предприятиях. "Сравнив опыт, который я получил на каждом из предприятий, я понял, что в будущем хочу вернуться в Саров и работать во ВНИИ экспериментальной физики. Но для этого мне были нужны более широкие и глубокие знания. Поэтому я решил поступить в магистратуру МИФИ", — пояснил он.
Догнать и победить
Полина Крохичева переехала в Москву из Бурятии. Она поступила в Российский государственный технический университет им. К.Э.Циолковского (МАТИ) по направлению "материаловедение и технологии материалов" и окончила бакалавриат с красным дипломом. "Мне было нелегко уходить из своего вуза, но я чувствовала потребность в росте, хотела двигаться вперед в своем направлении и получать новые знания", — рассказала она РИА Новости.
Первый семестр в магистратуре Института ядерной физики и технологий НИЯУ "МИФИ" был для Полины очень непростым, так как в предыдущем вузе ей не приходилось изучать некоторые разделы физики и математики. Девушке пришлось приложить много сил и усердия, чтобы разобраться в новых предметах. Тем не менее, она преуспела и уже первую сессию в МИФИ сдала "на отлично", а также добилась успеха в студенческих предметных олимпиадах.
За неполный год она стала победителем олимпиады "Я — профессионал" по направлению "материаловедение и технологии материалов" и финалистом турнира молодых профессионалов "Темп" от ГК "Росатом".
Жесткий выбор или мобильность?
Так случилось и с Алексеем Штылевым, который смог определиться только после окончания бакалавриата. "Первые годы учебы я с трудом представлял себе, кем я хочу быть. Мне нравилось мое направление, и я погружался в науку с единственной целью — по окончанию вуза стать специалистом своего дела и найти достойную работу", — рассказал он.
С тех пор, как в российских вузах прошло разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру, идея академической мобильности стала завоевывать все большую популярность. Сегодня уже не редкость, когда студент заканчивает бакалавриат в одном вузе, магистратуру – в другом, а аспирантуру – в третьем.
Бакалавры приходят в магистратуру НИЯУ МИФИ из других вузов, начиная с 2011 года, и, благодаря полученным в МИФИ знаниям, прекрасно трудоустраиваются после окончания обучения, прокомментировал заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Константин Шибаев. "Смена вуза при поступлении в магистратуру после бакалавриата открывает перед молодыми людьми новые возможности, помогает им развиваться в самых разных отраслях. Кроме того, смена направления дает студенту более широкий спектр возможностей с точки зрения дальнейшего трудоустройства и карьерного роста", — рассказал он РИА Новости.
Уехать, чтобы вернуться
Важный аргумент против академической мобильности звучит так: если абитуриент уедет из региона учиться в столичный вуз, то после его окончания он не захочет возвращаться. Однако собеседники РИА Новости отмечают, что многие крупные региональные предприятия заинтересованы в специалистах с хорошим образованием и готовы предоставлять им достойные условия для жизни и работы.
При выборе места для жизни и работы многое зависит от профессии и карьерных перспектив молодого специалиста, считает Полина Крохичева. "Многие мои знакомые, закончив столичный вуз, возвратились домой, работают по специальности, и их всё устраивает. Я постоянно живу в Москве, но если в Бурятии обнаружат новый материал или построят атомную станцию, и там будет нужен отличный специалист, то я с радостью поеду туда. Любое движение — это жизнь!" — заключила она.
Расписание работы выездных приемных комиссий НИЯУ МИФИ по городам России.