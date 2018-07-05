Ректор БФУ им. Канта: чтобы университеты сохранились, они должны меняться

Передовые российские вузы сегодня заметно меняются и играют все возрастающую роль в развитии современной экономики, основанной на инновациях и высоких технологиях. Какие преобразования происходят с современными университетами? Какие проблемы приходится решать при модернизации образования? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Андрей Клемешев.
- Андрей Павлович, что такое, в вашем понимании, современный университет?
— Университеты сегодня быстро трансформируются под действием значительных перемен в сфере технологий. Они строят свои образовательные программы на последних достижениях науки, дают более разнообразное и динамичное образование, сконцентрировавшись на создании нового опыта вместо традиционной передачи опыта от одного поколения к другому. Вместе с тем, университеты не должны ограничиваться научными исследованиями и передачей знаний. Им необходимо инновационное развитие, взаимодействие с теми секторами экономики, которые реализуют самые современные технологии.Как известно, сегодня новаторский бизнес активно выходит на передовые технологические рубежи. Частные компании осуществляют проекты в области пилотируемой космонавтики, которые еще недавно казались прерогативой государства. Конечно, масштабные исследования во всем мире проводятся при сотрудничестве университетов, государства и бизнеса, не говоря уже о международных многомиллионных проектах по созданию научных установок класса мегасайенс.
- Любой университет – достаточно инерционная система. Что нужно менять в первую очередь?
— Первая проблема, с которой сталкиваются современные университеты — кого готовить, под какие потребности экономики, общества? Важно четко понимать, какие специалисты нужны сегодня, с какими компетенциями и знаниями. Университет, безусловно, должен ориентироваться на новейшие тенденции развития экономики, промышленности. Но сложность в том, что запрос зачастую формулируют предприятия с устаревшими или "догоняющими" установками. К сожалению, нередко университеты не могут договориться о сотрудничестве с технологическими лидерами.
Нам нужно четко понимать архитектуру рынка труда будущего. Современные университеты, которые хотят участвовать в новых технологических и социально-экономических прорывах, должны ставить новые требования к направлениям и уровню научных исследований и ориентироваться на наиболее перспективные отрасли, где можно получить быстрый и значимый результат.
Задача формирования образа специалиста в тех или иных сферах – сегодня одна из ключевых. Агентство стратегических инициатив выполнило большую работу, подготовив Атлас новых профессий, и заставило нас размышлять о предстоящих переменах на рынке труда и планировать новые образовательные программы.
- В чем же состоит вторая проблема?
Каким должен быть преподаватель в условиях, когда нужно создавать практико-ориентированные продукты? Кто он – тренер, консультант? Если преподаватель воспроизводит знание, которое уже заведомо устарело, то эффективнее преподавателя заменить технологиями онлайн-образования. В таких условиях я согласен с некоторыми из моих коллег, которые говорят, что иногда легче купить качественный онлайн-курс, чем искать преподавателя под новые запросы.
Сегодня лучший преподаватель – проводник в мире образования, который сумел преодолеть инерционность преподавательского стиля мышления и осознал, что нужно быть конкурентоспособным, отвечать новым потребностям студентов и уметь наладить с ними коммуникацию. Очень важно, чтобы современный университет отвечал принципам междисциплинарности.
- Речь идет о реализации научных проектов на стыке разных отраслей знания?
— Не только о них, но и об образовательных программах нового типа. Мы их назвали "гибридными". Это образовательные программы, соединяющие разные подходы: например, гуманитарное знание и цифровые технологии или материаловедение, биотехнологии и экономику. Студенты должны завершать свое обучение каким-то проектом или продуктом, созданным в команде в результате эффективной коммуникации. Только тогда мы видим получение инновационного продукта.
Современный, сильный, университет с большим бюджетом сохраняет национальную специфику, но работает на глобальном рынке, где и старается привлекать лучших студентов, ученых, преподавателей. Это один из наиболее сильных факторов, видоизменяющих университеты во всем мире.
- Какие направления подготовки вы считаете наиболее важными для БФУ?
— При любом развитии техники мы должны заботиться о здоровье человека, поэтому 11 лет назад мы открыли в нашем университете медицинский факультет, потом институт. На специалистов-медиков всегда будет спрос, другое дело, какой будет новая модель выпускника. Будущим врачам сегодня необходимо не просто классическое медицинское образование, но и знание как современных технологий, так и достижений современной биологии. Важно развивать подготовку в области биомедицины, индивидуализированной медицины, превентивной медицины.
При этом с точки зрения медицинского образования мы и сегодня вполне конкурентоспособны среди ряда зарубежных регионов и ведем активный экспорт медицинского образования.
- Ваш университет, как и многие другие университеты региона, возник на базе педагогического института. Продолжаете ли вы готовить педагогов?
— Да, это для нас исключительно важно, и поэтому год назад мы создали педагогический институт. Дело в том, что начинать уделять внимание подготовке специалистов на студенческой скамье уже поздно. Университеты должны двигаться в школу, более того на начальную ступень, и создавать уже там условия для непрерывного образования, чтобы каждый ученик мог выбрать свою траекторию.
У нас другая ситуация, иные социально-экономические условия. Для нас важно развивать систему поддержки одаренных детей, искать и поддерживать таланты. И в этой сфере в последние годы у нас появились великолепные практики, которые производят большое впечатление на наших зарубежных партнеров.
Например, в нашем университетском технопарке мы создали детский технопарк "Кванториум". Вы бы видели, какие там замечательные условия для детской самореализации! Школьники выполняют интереснейшие высокотехнологичные проекты, мыслят нестандартно! Мы также принимаем участие в разных программах дополнительного образования – разных "малых университетах", "академиях" и так далее. Эти программы помогают школьникам войти в мир новых технологий и профессий будущего.
Мы понимаем, что мное придется изменять не только в сфере дополнительного образования, но и в школе. Мы должны будем отказаться от практики добавления новых учебных предметов как кусочков знаний – это уже из прошлого. Мы должны помочь школьникам самоопределяться в этом мире, чтобы заранее не ставить их в ситуацию догоняющих, а чтобы они росли лидерами. Огромную роль будет играть и материально-техническая база школ. Поэтому ребята с таким удовольствием идут заниматься в "Кванториум", ведь там все новое, чего иногда не скажешь о современной школе. Важно работать и в этом направлении.
- Как вы преодолеваете сложности с подготовкой современных инженеров в окружении "догоняющих" предприятий?
— Современное инженерное образование должно ориентироваться на лучшие российские и мировые образцы. Действительно, предприятия вокруг нас самые разные, далеко не все из них внедряют новые технологии, выдвигают четкие требования к подготовке кадров. На что мы должны ориентироваться?
Мы приобрели компетенции в сфере научного приборостроения, которые могут внести вклад в создание современного инженерного образования. С другой стороны, мы ищем возможности сотрудничества с компаниями, конкурентоспособными на мировом уровне, чтобы ориентироваться на них при подготовке выпускников.
- Вы готовите специалистов в гуманитарных областях?
— Да, конечно. Более того, я считаю очень важно развивать гуманитарное образование. Это осознают сегодня во всем мире. Не случайно же известная аббревиатура STEM (S — science, T — technology, E – engineering и M – mathematics) была преобразована в STEAM. Добавление нового компонента – art — предполагает междисицплинарность, основанную на гуманитарном и творческом подходе.
Хотелось бы отметить, что любой университет сегодня во всех перечисленных сферах пытается быть конкурентоспособным. С одной стороны, это конкуренция за одаренных студентов и преподавателей. С другой стороны, — конкуренция за возможность создать условия для развития одаренности, реализации природных задатков.
Если мы не хотим, чтобы студенты уходили после второго курса и говорили: "Мне образование не нужно, я и так могу быть успешным", университет должен развиваться не только в научно-технологическом плане, но и в плане подготовки лидеров. Должна быть создана система, когда многие могли бы развить свои способности и занять значимое место на современном рынке труда. Университет для студента должен быть высокотехнологичной платформой для старта успешной карьеры, для устойчивого роста как профессионала и личности.
В сфере высшего образования есть традиционная проблема — желание что-то быстро изменить. Можно привлекать для этого организационные и финансовые ресурсы, но любые изменения должны соответствовать пластичности человека. За год или два университет может изменить позицию в рейтинге, но насколько это свидетельствует о внутренних системных изменениях? Мы рассчитываем на долгий рост или хотим быстро что-то продемонстрировать? Но в любом случае, чтобы университеты сохранились, они должны меняться.