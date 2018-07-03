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Навигатор абитуриента

Мотова: к 2020 году "европейский знак качества" получат ведущие вузы РФ

(обновлено: 13:14 03.07.2018)
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© Фото : MD Duran / UnsplashВыпускникВыпускник
© Фото : MD Duran / Unsplash

Проект по созданию Европейского реестра аккредитованных программ запущен на территории 47 стран, входящих в Болонский процесс. Какие преимущества приобретут выпускники программ и вузов, включенных в реестр? Сколько всего университетов получат "европейский знак качества"? Когда реестр вступит в законную силу? Об этом корреспондент "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" поговорил с заместителем директора Национального центра профессионально-общественной аккредитации, главным редактором журнала "Аккредитация в образовании" Галиной Мотовой.

– Галина Николаевна, навигационный потенциал абитуриента пополнился Европейским реестром аккредитованных программ. Каким целям служит документ?

– Формирование Европейского реестра аккредитованных программ высшего образования стартовало месяц назад. Это один из результатов встречи министров образования стран-участниц Болонского процесса, проходившей в мае 2018 в Париже. Официальное название ресурса – Database of  External Quality Assurance Results.

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
Хочу подчеркнуть, что вошедшие в реестр вузы и программы становятся более узнаваемыми и понятными – для абитуриентов, широкой общественности. А к 2020 году выпускники таких аккредитованных по европейским стандартам программ получат автоматическое признание своих дипломов. Это прописано в документах Болонского процесса, нацеленного на создание европейского пространства высшего образования.

Дело в том, что сейчас дипломы и квалификации при перемещении из одной страны в другую проходят обязательный процесс нострификации. Это необходимо для признания их законной силы на территории иностранного государства.

В том же случае, если освоенная, допустим, гражданином Чехии, Франции или России программа аккредитована и входит в Европейский реестр, то к 2020 году ее выпускники получат возможность признания своих дипломов без дополнительных экспертиз. В пределах безбарьерного академического пространства Старого Света.

Считаю, что это очень сильный шаг в пользу как европейских, так и российских вузов. Он позволяет гармонизировать подходы, обеспечивает прозрачность полученных документов и квалификаций.

– Какие преимущества предоставит включение в реестр?

– Прежде всего, они коснутся студентов, которые заканчивают аккредитованную программу. Выданный им диплом будет признаваться на территории 47 стран, входящих в Болонский процесс. Обладание верифицированным документом об образовании облегчит им процесс трудоустройства. Он будет полезен, если выпускник высшего учебного заведения планирует работу в зарубежных компаниях, причем не обязательно в чужих краях. Или намеревается продолжить обучение в магистратуре за рубежом. Или предполагает вписаться в какие-то программы мобильности.

Студенты во время лекции
© Fotolia / Monkey Business
Старейший университет Китая получил аккредитацию в России
Но выигрывают и вузы. Если реализуемая программа или вуз входят в реестр, то это значительно облегчает учебному заведению участие в международных проектах, программах обменов.

Напомню, что в приоритетном проекте "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", рассчитанном до 2025 года, должны будут принять участие все университеты. Европейский реестр аккредитованных программ станет, хочется думать, одной из "рекламных опций" для привлечения в наши вузы, в том числе и абитуриентов из Европы.

– Каким видится вам потенциальный потребитель этого документа из России?

– Это амбициозный кандидат в студенты, планирующий получить образование, которому доверяют в Европе. Сегодня основная информация, которая его интересует, содержится в рейтингах. Прежде всего в Шанхайском рейтинге, QS и THE. Но все это сведения о вузах. К тому же в рейтинги попадает лишь порядка от 1 до 3% университетов. А база данных аккредитованных программ (Database of  External Quality Assurance Results) – источник информации, который позволяет выбрать и вуз, и достойную программу. Аккредитованные программы, вошедшие в нее, прошли процедуру внешней экспертизы и признаны программами европейского уровня.

– Какие еще сведения содержит реестр?

– Помимо базы данных по вузам в него включен перечень из 47 агентств, работающих на территории 25 стран Европы. Только они имеют право и признаны в качестве организаций для проведения аккредитации вузов и программ. Уточню, что именно их решения и аккредитованные ими программы легли в основу Европейского реестра. Среди этих агентств в Европейский реестр гарантии качества (European Quality Assurance Register) вошел и наш центр.

– Сколько понадобится времени, чтобы внести отечественные вузы (программы) в базу данных Европейского реестра?

Студенты во время лекции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Ряд предложений по изменению системы аккредитации вузов внесли в проект
– В России наполнением реестра занимается Национальный центр профессионально-общественной аккредитации. Мы приступили к этому месяц назад. Наименование программ, их коды требуют кропотливого согласования. Это займет не менее полугода, максимум год. Среди включенных в Европейский реестр значатся — Балтийский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Северный (Арктический) федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет и другие вузы.

Все они прошли европейскую аккредитацию. Через наш центр были аккредитованы в общей сложности свыше 400 программ и 40 вузов.

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