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Баринов: в БФУ знают, как подружить "научников" с бизнесом

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© Фото : БФУ имени Иммануила Канта Аудитория БФУ имени Иммануила КантаАудитория БФУ имени Иммануила Канта
© Фото : БФУ имени Иммануила Канта

Каковы сегодня требования к подготовке менеджеров, управляющих проектами в сфере науки и бизнеса? Почему учить бизнесменов легче, чем магистрантов? Что такое "банк проектов"? Как воскресить перспективные научные проекты, которые оказались в дальнем ящике? Об этом и многом другом корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказал директор Института экономики и менеджмента Балтийского федерального университета имени И. Канта, руководитель магистерской программы "Инновационные технологии управления бизнесом" Александр Баринов.

– Александр Яковлевич, экономика – прикладная наука или фундаментальная?

– Прикладная. Мы не можем заниматься экономикой, не привязывая ее к объекту исследования, научному или коммерческому. Поэтому основные экономические теории возникают как результат изучения опыта реальных компаний. Если бы их не было, экономика свелась бы к формуле "купил – продал".

– То есть сама по себе, вне практики, экономика не живет?

– Хорошо, давайте скажем по-другому: два в одном. Экономика существует и на уровне "бухгалтера", и на уровне глобального анализа.

– Два года назад в институте, который вы возглавляете, заработала магистерская программа "Инновационные технологии управления бизнесом". Кем станут ее слушатели? Будут ли иметь отношение к экономике?

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
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Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
– Мы готовим менеджеров, которые могут управлять проектами в сфере науки и бизнеса. Но и вообще проектами, связанными с любой областью деятельности. А станут ли они бизнесменами, экономистами, это зависит от личных характеристик.

– Задача широко поставлена. Насколько тяжело идет ее реализация?

– Пытаемся притянуть к нашим планам людей, профессионально занимающихся технологическим предпринимательством. Из Европейской академии инноваций, Открытого университета Сколково, Российской венчурной компании. Они приезжают с лекциями к нам. Либо, наоборот, преподаватели и магистранты БФУ стажируются в Москве, Турине и так далее. Официальным научным руководителем нашей программы согласился выступить профессор стратегического дизайна Йоран Руус. Это замечательный шведский исследователь, проживающий в Австралии и работающий по всему миру. Его опыт, знания и круг общения помогут сделать наше сотрудничество плодотворным.

– Вы активный сторонник проектного обучения. Почему?

– Потому что не люблю абстракций.

– А что для вас абстракция? Пустая трата времени?

Профессор Балтийского федерального университета имени И. Канта Артем Юров
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
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– Не совсем. По сути дела, это учение по книгам. Полезная вещь, но, как сказать… Можно учить маркетингу по Котлеру, когда-то выделившему саму эту область знаний (маркетинг) в отдельную специальность. А можно – на примере компаний, которые инструменты Котлера пускают в дело. У нас, как правило, учат теории. А когда выпускники трудоустраиваются, работодатель встречает их старой советской присказкой: "Забудьте индукцию и дедукцию, гоните продукцию!". Чтобы вот этого разрыва между идеями и их материальным воплощением не происходило, надо соединять опыт реальных бизнесов и злободневные научные проблемы с обучением.

– "Проектный подход к обучению" декларируют сегодня многие инновационные или именующие себя таковыми образовательные организации. А что означает это понятие для вас?

– Богатые и долгосрочные партнерские отношения с бизнес-сообществом позволили нам сформировать банк проектов, додумыванием и реализацией которых займутся студенты. Причем не поодиночке, а в смешанных группах. В эти проектные команды могут входить представители всех отраслей знания. К примеру, юристы, экономисты, физики, гуманитарии. Территорией проекта становятся, как вы понимаете, все институты внутри вуза.

Сверхзадача с нашей стороны – максимально сплотить каждую группу, чтобы после защиты проектов они не распались, а создали собственное малое инновационное предприятие. Ну, или влились в коллектив какой-нибудь крупной компании, чтобы при необходимости довести свою работу над проектом до конца.

– Как вы пришли к этой модели обучения студентов?

Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
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– В 2015 году получил предложение возглавить Институт экономики и менеджмента. Уточню, что многие годы до этого работал с бизнесом, в рамках первой в регионе и одной из старейших в России "Школы международного бизнеса". И никуда из нее не ушел. Но студенческая аудитория тогда была для меня чего-то новым.

Когда я имел дело с бизнесом, то знал, как с его представителями разговаривать. Но бизнес работает на себя, а студент далеко не всегда. Как же вывести данную работу на другой уровень? Чтобы вместо возможности халтурить они получили пространство творческого проявления своих способностей? Начал с того, что, как и многие, предлагал студентам придумать и выполнить свой собственный проект на свободную тему. Потерпел поражение. Они скачивали из сети чужое творчество. Выдавали за свое, либо так прямо и писали на обложке крупными буквами: проект Стивена Джобса, руководителя компании ''Apple''.

Стало понятно, что учить молодежь надо иначе, на реальных кейсах и примерах. И лучше на той стадии развития событий, когда сама жизнь требует от студента включаться, шевелить извилиной, предлагать. Главное, чтобы эти учебные проекты были не мистические.

– Как эти проекты проникают в вуз? Благодаря представителям реального бизнеса?

– Действительно, мы с удовольствием приглашаем партнеров университета – предпринимателей, успешных инженеров, глав ассоциаций, холдингов – провести здесь свои мастер-классы. Нет ничего более заводящего, чем живой рассказ человека, который с нуля что-то сделал. И столкнулся по пути с проблемой, требующей притока свежих идей со стороны. Это один из способов сбора проектов.

Другой вариант, когда мы черпаем проектный материал из портфеля научных проектов БФУ. Тех, что не легко поддаются коммерциализации. Бывает, что даже и сами "научники" (так называю коллег, которые не дружат с экономикой) не уверены в перспективах своих начинаний. Не знают, как повернуть свою идею лицом к производству, просчитать все риски и издержки.

Детский технопарк Кванториум. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Третий источник – проекты, которые поставляют магистрантам самые юные партнеры из "Кванториума" – детского технопарка, расположенного на территории научно-технологического парка "Фабрика" БФУ имени И. Канта.

– Поясните подробнее, как с этой лавиной научного творчества в столь разных направлениях и плоскостях вы успеваете работать?

– Пошагово: ставим задачу – решаем ее. Из сотни проектов "Кванториума" отберем десятка полтора, которыми имело бы смысл заниматься в интересах потенциального потребителя. И передадим магистрам. Около 50 научно-технологических проектов, требующих экономического обоснования, готов предоставить нам университет. Среди них насчитывается порядка 100 патентов, выданных сотрудникам научно-технологического парка "Фабрика", не доведенных до производства. Площадка для студенческого поиска и выдумки бескрайняя.

К примеру, медики предлагают лечение различных кожных заболеваний при помощи холодной плазмы. Опытный прибор для такого лечения уже создан. Предстоит просчитать технологические и прочие издержки запуска этого аппарата в массовое производство, составить бизнес-план.

– Насколько нова такая помощь со стороны экономического сектора университета проращиванию новых технологий, идей, создаваемых в вузе? Имеющая вдобавок дидактическое назначение?

Тест полимерных линз в БФУ им. И. Канта
© Фото : предоставлено БФУ им. И. Канта
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– Для университета, да, это абсолютно новый подход к обучению. Но если говорить о мире, то уже сто лет как существуют "университеты прикладной науки", например, в Финляндии. Это не новость.

– И последнее. С какими компаниями вы работаете?

– Среди наших партнеров предприятия агропрома, мебельной промышленности, торговые компании. За 27 лет динамичной истории "Школы международного бизнеса" более 10 тыс. компаний прошли через нее. Нам есть из кого выбирать. Для иных предприятий это бремя, мы к ним и не стучимся. С теми же, кто считает это полезным, эффективно работаем. Бизнес прагматичен, ему надо делать деньги. И если он приходит в вуз, то это говорит о многом.

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