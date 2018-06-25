Кузнецов: в "МИФИ" рождаются профессии, названия которым еще не придуманы

Технологии будущего невозможно себе представить без новых открытий в области физики лазеров и плазмы, без создания новых ускорителей и термоядерных реакторов. Как учить студентов в условиях непрерывного обновления технологий? Что такое цифровой подход к инженерии? Об этом РИА Новости рассказал и.о. директора Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Институт ЛаПлаз) Андрей Кузнецов.

Что такое профессия будущего? На этот вопрос не так просто ответить. Профессия будущего появляется только тогда, когда появляется новая технология. Можно ли предсказать появление новой технологии? Думал ли кто-нибудь раньше, что майнинг криптовалюты будет занимать умы 90% молодежи? Никто. Я убежден, что эволюционным путем свеча не могла преобразоваться в лампочку накаливания. Наука и техника развиваются скачкообразно, а скачкообразные изменения прогнозировать невозможно.

Сегодня время существования технологий сократилось до десяти, а то и пяти лет. Например, в персональных компьютерах больше нет CD привода, произошел переход с оптических носителей информации на "твердую" память. И учебный курс "Оптическая запись информации", который читался в вузах многие годы, теперь может представлять разве что исторический интерес.

Именно поэтому университетам и понадобился переход на болонскую систему, когда подготовка бакалавров отделяется от подготовки магистров. При этом бакалавр – это, в первую очередь, образованный человек с широким кругозором. После этого обязательного и очень важного и ответственного для университетов этапа подготовку квалифицированного специалиста можно сжать до двух лет. Это выгодно рынку, потому что по запросу он быстро получает компетентного работника.

В то же время, нельзя готовить студента под конкретное рабочее место, под "старшего мастера такого-то цеха такого-то завода". Все-таки, магистратура – это не просто специальность, это квалификация, которая имеет под собой глубокие знания и позволяет выпускнику очень быстро адаптироваться к динамичному рынку труда.

Весь диапазон энергий на службе у человека

В Институте ЛаПлаз мы решаем эти задачи – обеспечиваем рынок высоких технологий высококвалифицированными специалистами, при этом давая студентам широкий диапазон знаний, защищаем их от того, что они окажутся ненужными, если вдруг что-то поменяется.

Когда институт формировался, мы предполагали, что он будет заниматься всем, что основано на использовании электромагнитных полей и заряженных частиц в технологиях, всем, кроме ядерных технологий, которые собраны в другом Институте НИЯУ МИФИ. Наши основные направления — лазерные, плазменные, ускорительные технологии и совершенно новые квантовые технологии. Их объединяет управление и использование электромагнитной энергии – в диапазоне от 10-15 ватт до 1018 ватт. Только представьте: человечество может использовать 33 порядка электромагнитного излучения!

Я считаю, что за использованием лазерной, а если говорить более широко, направленной электромагнитной энергии — будущее. Оно позволяет нам перейти к цифровой экономике, о которой сейчас многие говорят. Ведь что такое цифровая экономика, в том числе и цифровой подход к инженерии и конструированию?

Представьте, что вы формируете виртуальный объект, который существует независимо от физического, но полностью воспроизводит все его свойства. Он так же стареет, как физический объект, в нем появляются те же изменения, вы можете просчитать жизненный цикл этого объекта, его поведение при механических нагрузках, высоких температурах или давлениях – это колоссальное преимущество.

Но, все-таки, мы в жизни сталкиваемся не с виртуальным объектом, а с объектом физическим. Как перейти от виртуального к реальному? Здесь есть проблема в адекватности реализации идеи: у рабочего — слесаря, токаря, фрезеровщика — может не хватить квалификации для создания объекта вследствие его сложности. Лазерные технологии – это как раз тот интерфейс, который позволяет практически исключить человека из обработки детали и сразу перейти к изделию.

Вместо деталей будем выращивать конструкции

Еще совсем недавно стали говорить об аддитивных технологиях как технологиях прямого выращивания деталей. Но все уже идет к тому, чтобы сразу выращивать конструкцию, совокупность деталей для работы в некоем специфическом цикле. Это может быть двигатель самолета или что-то подобное.

Важно, что это будет не просто копирование существующих технологий, а создание изделий, которые принципиально нельзя изготовить другими методами. Такая технология позволит уменьшить массогабаритные параметры при сохранении и расширении функциональных, удешевить и облегчить конструкцию. Например, можно сделать внутри изделия канал для охлаждения, который нельзя сделать никак по-другому.

Пока это будущее. Мы находимся только на этапе моделирования, экспериментальных исследований в этой области. Но есть очень много примеров, что если человечеству нужна новая технология, оно вкладывает необходимое количество ресурсов и усилий, чтобы ее разработать. И вот тут появляются профессии, названия которым нам еще предстоит придумать.