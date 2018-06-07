15 лет мировому рейтингу лучших университетов QS: движение российских вузов

Пресс-конференция на тему: "15 лет мировому рейтингу лучших университетов QS World University Rankings: движение российских вузов".

Участники:

— региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd (Великобритания) Зоя ЗАЙЦЕВА;

— директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Александр СОБОЛЕВ;

— и.о. директора ФГАНУ "Социоцентр" Надежда ПОЛИХИНА;

— советник руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Дмитрий ГУЖЕЛЯ.

Также в мероприятии приняли участие ректоры ведущих вузов РФ и участники Проекта 5-100.

Как проявили себя российские вузы? Увеличилось ли их представительство в рейтинге? Улучшились ли их позиции? Что сделано для достижения позитивной динамики?