Основатель QS призвал российские вузы обучать студентов "гибким навыкам"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Университеты РФ должны обучать студентов не только профильным предметам, но и давать им, так называемые, "гибкие навыки" (soft skills): учить работать в команде, разрешать конфликты и общаться с людьми, считает основатель и управляющий директор британской компании QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли.
"Один из показателей, которые мы измеряем — разрыв между теми навыками, которые студенты получают в университетах, и теми, что нужны работодателю (skills gap). Мы опрашиваем работодателей, узнаем, насколько они довольны выпускниками, вышедшими на рынок, интересуемся, чего им не хватает. Этот показатель в разных странах разный. Но бесспорно все отмечают недостаток soft skills: выпускники с трудом способны работать в команде, взаимодействовать с другими людьми и решать проблемы", — рассказал Квакварелли РИА Новости.
Руководитель QS также отметил, что в университетах США и Великобритании есть специальные отделения (career service), которые занимаются вопросами трудоустройства. "В российских университетах этого нет, но я думаю, что в ближайшие десять лет может появиться", — сказал Квакварелли.
Согласно рейтингу QS-2018 в этом году Россия сделала большой скачок в увеличении объемов исследований, их количество выросло на 41,5%, тогда как во всем мире средний показатель роста составляет лишь 12,2%.