Основатель QS призвал российские вузы обучать студентов "гибким навыкам"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Университеты РФ должны обучать студентов не только профильным предметам, но и давать им, так называемые, "гибкие навыки" (soft skills): учить работать в команде, разрешать конфликты и общаться с людьми, считает основатель и управляющий директор британской компании QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли.

Ежегодно компания Quacquarelli Symonds составляет рейтинг лучших университетов мира на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.

"Один из показателей, которые мы измеряем — разрыв между теми навыками, которые студенты получают в университетах, и теми, что нужны работодателю (skills gap). Мы опрашиваем работодателей, узнаем, насколько они довольны выпускниками, вышедшими на рынок, интересуемся, чего им не хватает. Этот показатель в разных странах разный. Но бесспорно все отмечают недостаток soft skills: выпускники с трудом способны работать в команде, взаимодействовать с другими людьми и решать проблемы", — рассказал Квакварелли РИА Новости.

Он отметил, что разрыв между тем, что дает университет, и тем, что ожидает работодатель, наблюдается во многих странах. По его мнению, это происходит из-за изменений на рынке труда. "Мы двигаемся к экономике услуг, и все большую важность в разных индустриях приобретают технологии", — подчеркнул Квакварелли.

Руководитель QS также отметил, что в университетах США и Великобритании есть специальные отделения (career service), которые занимаются вопросами трудоустройства. "В российских университетах этого нет, но я думаю, что в ближайшие десять лет может появиться", — сказал Квакварелли.

Согласно рейтингу QS-2018 в этом году Россия сделала большой скачок в увеличении объемов исследований, их количество выросло на 41,5%, тогда как во всем мире средний показатель роста составляет лишь 12,2%.