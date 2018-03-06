Путин призвал улучшать систему подготовки кадров

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Российская система подготовки кадров должна соответствовать лучшим в мире, а также задавать мировые стандарты, сказал президент России Владимир Путин во вторник на совещании по развитию среднего профессионального образования.

"Важно, используя накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся наша система подготовки кадров соответствовала лучшим, и сама задавала высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические перемены, которые происходят в мире", — сказал Путин.

Президент напомнил, что за последние 17 лет бюджетные вложения в совершенствование системы среднего профессионального образования увеличились в реальном выражении почти в два раза, а в номинальном — в девять.

"Вместе с предприятиями сделан значительный шаг вперед в развитии дуального образования, в котором тесно интегрированы и обучение, и практика. Бизнес все чаще берет под свое начало колледжи и техникумы, активно участвует в проведении чемпионатов по рабочим профессиям", — добавил Путин.