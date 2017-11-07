Юбилейный вечер НИЯУ "МИФИ" пройдет в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Торжественный вечер, посвященный 75-летию Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", состоится 8 ноября в Государственном Кремлёвском дворце.

Ровно 75 лет назад, в ноябре 1942 года, было подписано Постановление Совнаркома СССР об образовании Московского механического института боеприпасов, известного с 1945 года как Московский механический институт.

Спустя восемь лет последний получил название "Московский инженерно-физический институт". А в 2008 году, став одним из двух первых национальных исследовательских университетов, главный кадровый центр отечественной атомной отрасли был переименован в Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

"Сегодняшний коллектив и выпускники университета по праву гордятся его славной историей. В партнерстве с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" – очевидное конкурентное преимущество МИФИ перед российскими и зарубежными университетами, его высокая ответственность и главный стимул непрестанного развития", – рассказал РИА Новости ректор НИЯУ "МИФИ" Михаил Стриханов.

По словам Стриханова, вуз, претендующий на глобальное лидерство в сфере ядерных знаний, вносит весомый вклад в воспроизводство кадров для высокотехнологичного сектора экономики, повышение престижа инженерных специальностей. Он достойно представляет отечественную высшую школу в мировых рейтингах университетов.

Среди гостей, приглашенных на юбилей НИЯУ "МИФИ", – представители Администрации Президента РФ, федерального Министерства образования и науки, Российской академии наук, корпораций – индустриальных партнеров университета, в том числе Госкорпорации "Росатом", выпускники МИФИ.



