МГУ возглавил рейтинг вузов QS по развивающейся Европе и Центральной Азии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Шесть российских вузов вошли в топ-20 международного рейтинга вузов от британской компании QS "Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2017/18"; МГУ им. Ломоносова занял первую строчку рейтинга, сообщили организаторы исследования.

Рейтинг "QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)" впервые опубликован в 2014 году. В 2017 году в публикуемую часть рейтинга вошли 300 лучших университетов в регионе, расположенных в 24 странах, 97 из них находятся в России, 45 – в Турции. "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представил русифицированную версию рейтинга.

"В этом рейтинге три крупнейших российских университета, расположенные в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге, занимают первое, второе и четвертое места (третье – университет в городе Тарту, Эстония)", — говорится в сообщении. Согласно опубликованным результатам, в двадцатку лучших вузов региона также вошли Томский государственный университет, МФТИ и МГТУ им. Баумана.

Организаторы рейтинга отметили, что МГУ является ведущим вузом в регионе и на 3% опережает Новосибирский госуниверситет, который занял второе место. Он оказался лидером и по двум другим показателям – научная репутация и репутация среди работодателей, – а также по упоминаниям в интернете, и находится на втором месте по соотношению профессоро-преподавательского состава и студентов (ППС).

"Московский университет уверенно занимает высокие позиции в рейтингах лучших вузов мира, занимая места в топ-100 лучших вузов мира. МГУ в четвертый раз — лидер рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia. Это стало возможным благодаря высочайшей квалификации ученых и преподавателей Московского университета. Большая заслуга в достижении этого успеха — открытость университета как в российском, так и зарубежном информационном пространстве", — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Впрочем, как отмечается в релизе, "МГУ еще далеко до серьезного исследовательского центра". "По количеству публикаций ППС университета находится на 30-м месте по региону, и на 104-м – по научному цитированию. По обоим этим показателям МГУ ухудшил свои позиции по сравнению с 2016 годом", — утверждают организаторы исследования.

Проект в помощь

Кроме того, большинство вузов-участников "Проекта 5-100", который направлен повышение конкурентоспособности вузов РФ, также улучшили свои позиции в обозначенном рейтинге. Как сообщили в пресс-службе проекта, 12 вузов поднялись на более высокие места в сравнении с 2016 годом. Таким образом, в 2017 году в топ-10 рейтинга вошел один вуз проекта, в топ-20 – три, в топ-50 – девять вузов.

Помимо НГУ, ТГУ и МФТИ, в топ-50 опубликованного рейтинга входят также: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (23-я позиция), Высшая школа экономики (25-я), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (36-я), Томский политехнический университет (40-я), Казанский федеральный университет (46-я) и Уральский федеральный университет (48-я).

"Улучшение позиций НИЯУ МИФИ в рейтинге QS EECA Region University Ranking 2018 во многом связано с участием университета в "Проекте 5-100". Существенно повысилось качество обучения студентов, в том числе, благодаря притоку сильных абитуриентов", — отметил ректор МИФИ Михаил Стриханов.

Ректор НГУ Михаил Федорук подчеркнул, что Новосибирский государственный университет с каждым годом повышает свои относительные показатели. В частности, растут репутационные оценки – за академическую репутацию и репутацию работодателей, а также улучшаются показатели, связанные с публикационной активностью.