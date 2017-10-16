Соседство с лидерами: МГУ вошел в 100 лучших университетов, по версии CWUR

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Московский государственный университет им. Ломоносова вошел в топ-100 Всемирного рейтинга лучших университетов (CWUR), еще четыре российских вуза включены в топ-1000; русскоязычную версию рейтинга подготовил "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
"Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) стал в этом году лучшим российским университетом и занял 97-е место в топ-100 университетов", — говорится в сообщении.
В список топ-1000 университетов также вошли еще четыре российских университета: Московский физико-технический институт (МФТИ) – на 242-м месте, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – на 417-м месте, Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ) – на 733-м, и Новосибирский государственный университет (НГУ) – на 918-м.
Всего в этом году в список вошли университеты из 61 страны. Тысяча университетов, вошедших в рейтинг CWUR, составляют 3,7% от общего количества вузов, выпускающих дипломированных специалистов.
"Общее качество российских университетов, вошедших в топ-1000, в 2017 в целом улучшилось по сравнению с прошлым годом, однако России необходимо больше инвестировать в исследовательскую деятельность, если она намерена повышать конкурентоспособность на мировой арене", — приводятся в сообщении слова президента Центра доктора Надима Махассена.
При этом доминантой в высшем образовании остаются университеты США: они составили тройку лучших, заняли 8 мест из 10 лучших и 54 из 100. В топ-1000 вошло больше всего американских университетов (225), на втором месте Китай (97), затем Япония (71), Великобритания (65) и Германия (57).
Качество образования и цитируемость
Что касается качества образования, которое авторы исследования измеряли как соотношение числа выпускников, получивших престижные международные награды, и общего количества студентов, то МГУ по этому критерию занял 15-е место, МФТИ – 22-е, а СПбГУ – 43-е, НГУ – 186-е и НИЯУ МИФИ – 338-е.
По показателю трудоустройства выпускников российские университеты расположились следующим образом: МГУ на 206-м месте, СПбГУ – на 241-м, МФТИ – на 381-м, НИЯУ МИФИ и НГУ разделили 616-е.
По числу публикаций в научных журналах МГУ занял 309-е место, СПбГУ – 636-е, НГУ – 741-е, МФТИ – 918-е и МИФИ – 927-е.
"CWUR также учитывает публикации во влиятельных журналах, таких как Nature, Science и PNAS. В этом году МГУ оказался 259-м, СПбГУ – 561-м, НИЯУ МИФИ – 643-м, Физтех – 668-м и НГУ – 706-м", — говорится в сообщении.
Согласно результатам рейтинга, по цитируемости исследовательских работ МГУ занял 302-е место, МИФИ – 482-е, НГУ – 576-е, МФТИ – 709-е, а СПбГУ 853-е. Центр всемирного рейтинга университетов также использует индекс Хирша, который измеряет качество и количество исследований. В этом году МГУ занял 363-е место, НИЯУ МИФИ – 661-е, СПбГУ – 728-е, НГУ – 936-е и Физтех – 998-е.
По передаче технологий и инноваций (патенты) МГУ оказался 766-м, СПбГУ – 842-м, Физтех – 862-м, НИЯУ МИФИ и НГУ разделили 913-е место.