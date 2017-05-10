Минобрнауки проведет конкурс по программе мегагрантов правительства РФ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ объявило о проведении шестого конкурса на получение мегагрантов по программе российского правительства, нацеленной на развитие фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня в российских вузах.

Как отмечается в сообщении министерства, прием заявок на участие в новом конкурсе завершится 14 июля нынешнего года, а подвести итоги конкурса министерство планирует до 15 ноября этого года. Размер каждого гранта в 2018 — 2020 годах составит до 90 миллионов рублей.

Участие в конкурсе открыто российским вузам и научным организациям совместно с иностранными или российскими ведущими учёными, занимающими лидирующие позиции в определённой области наук.

Основными задачами научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских вузах и научных организациях, определены создание исследовательских лабораторий мирового уровня, получение прорывных научных результатов и решение конкретных задач в рамках определенных в стратегии научно-технологического развития РФ, подготовка высококлассных специалистов, в том числе молодых ученых.

Первый конкурс по программе мегагрантов прошел в 2010 году. Его победители, ведущие ученые из России и других стран, получили право создать на территории РФ научно-исследовательскую лабораторию.

Победителями пятого конкурса мегагрантов осенью 2016 года стали 40 российских и иностранных ученых. Наиболее популярными в рамках того конкурса стали исследования в области физики и технологии материалов.

Программа мегагрантов была начата 2010 году. Она рассчитана до 2020 года, а объем финансирования программы определен в 28 миллиардов рублей. Цель программы — возвращение ведущих российских ученых, ранее уехавших работать в иностранные университеты и лаборатории. Кроме того, с помощью мегагрантов планируется привлекать ведущих иностранных ученых в российские вузы для проведения исследований.