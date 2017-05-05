Карту доступности вузов и ссузов РФ для инвалидов представят в июне

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Фонд социальной помощи студентам "СтудФонд" "Молодой гвардии "Единой России" представит в июне карту доступности для людей с инвалидностью высших и средних учебных заведений России, рассказала РИА Новости руководитель фонда Анна Лапенко.

"СтудФонд" составит карту доступности высших и средних учебных заведений страны. Карта включит в себя ссузы и вузы, а также отобразит наличие в них пандусов, туалетов и кнопок вызова дежурного для маломобильных студентов, тактильной плитки, лифтов и специальных указателей", — сказала Лапенко.

По ее словам, такая карта поможет абитуриентам с инвалидностью определиться с выбором учебного заведения, исходя не только из наличия желаемых факультетов и кафедр, но и готовности вуза или ссуза принять учащегося.

"Ожидается, что первые итоги будут подведены к последнему звонку, а сама интерактивная карта появится к выпускным уже в этом году", — заключила руководитель фонда.