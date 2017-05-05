Карту доступности вузов и ссузов РФ для инвалидов представят в июне

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Фонд социальной помощи студентам "СтудФонд" "Молодой гвардии "Единой России" представит в июне карту доступности для людей с инвалидностью высших и средних учебных заведений России, рассказала РИА Новости руководитель фонда Анна Лапенко.
По ее словам, такая карта поможет абитуриентам с инвалидностью определиться с выбором учебного заведения, исходя не только из наличия желаемых факультетов и кафедр, но и готовности вуза или ссуза принять учащегося.
"Ожидается, что первые итоги будут подведены к последнему звонку, а сама интерактивная карта появится к выпускным уже в этом году", — заключила руководитель фонда.