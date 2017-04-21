Рособрнадзор за неделю лишил образовательной лицензии 2 вуза

Студенты во время теста

Студенты во время теста

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю лишил образовательной лицензии два вуза и приостановил действие лицензии еще у четырех, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проведенных проверок с 14 апреля по 20 апреля 2017 года на основании решения Арбитражного суда Рособрнадзором прекращено действие образовательных лицензий у Московского экономического института "Высшая школа "Современное образование" и "Высшей школы психологии".

Кроме того, приостановлено действие лицензий Приамурского института агроэкономики и бизнеса, Института правовой экономики, Дальневосточного института международных отношений и Московской академии творчества.

Также полностью лишен аккредитации Вологодский филиал частного учреждения "Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)". Частично аккредитации лишился Ижевский филиал Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" по специальности "Экономика и управление" (бакалавриат и специалитет).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.