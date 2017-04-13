Около 40 вузов РФ представят свои программы обучения на выставке в Душанбе

ДУШАНБЕ, 13 апр — РИА Новости. Шестая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2017" пройдет 13-14 апреля в Душанбе, сообщил РИА Новости глава представительства "Россотрудничества" в Таджикистане Михаил Вождаев.

"В этом году в ярмарке примут участие 37 вузов России, посетители выставки получат полную информацию о вузах, познакомятся со специализациями, программами, условиями проживания и досуга", — сказал он.

Кроме того, посетители смогут получить консультации о необходимом пакете документов для поступления и процедуре набора студентов из Таджикистана.

"Цель выставки-ярмарки — ознакомление выпускников школ и вузов Таджикистана с направлениями и условиями обучения в Российской Федерации. Также среди задач выставки демонстрация достижений в области образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам, формирование единого информационного образовательного пространства СНГ", — отметил Вождаев.

Он отметил, что в выставке примут участие ведущие вузы РФ, среди которых — Высшая школа экономики, Российский экономический университет имени Плеханова, Северный (Арктический) федеральный университет, Институт текстиля и дизайна, Казанский федеральный университет, Тихоокеанский госуниверситет и другие. Выставка организована представительством Россотрудничества в Таджикистане совместно с министерством образования и науки Таджикистана при поддержке российского посольства и Минобрнауки РФ.