Ректор МИФИ: в России давно пора повысить эффективность аспирантуры

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Ректор НИЯУ "МИФИ" Михаил Стриханов выступил за повышение эффективности аспирантуры в России. "Этот вопрос давно назрел, даже перезрел", — прокомментировал он недавнее заявление главы Минобрнауки Ольги Васильевой о необходимости введения новых стандартов аспирантуры и повышения ответственности, включая ответственность университетов и преподавателей, в повышении мотивации поступающих в аспирантуру.
По мнению ректора НИЯУ "МИФИ", важно, чтобы эта деятельность была "штучной", соответственно, престижной, чтобы был жесткий конкурс и ответственность университетов, кафедр и научных руководителей за то, кем в будущем станет аспирант.
На вопрос РИА Новости о том, сколько сейчас получает аспирант НИЯУ "МИФИ", Михаил Стриханов сообщил, что политика университета заключается в том, что если подразделение, кафедра или институт берут к себе на работу аспиранта, они обязаны доплачивать ему из собственных средств определенную сумму, которая позволяет молодому человеку не искать другие формы заработка.