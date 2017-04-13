Ректор МИФИ: в России давно пора повысить эффективность аспирантуры

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Ректор НИЯУ "МИФИ" Михаил Стриханов выступил за повышение эффективности аспирантуры в России. "Этот вопрос давно назрел, даже перезрел", — прокомментировал он недавнее заявление главы Минобрнауки Ольги Васильевой о необходимости введения новых стандартов аспирантуры и повышения ответственности, включая ответственность университетов и преподавателей, в повышении мотивации поступающих в аспирантуру.

"Расхожая фраза о том, что аспирантура — это просто уклонение от армии, существует много лет", — отметил ректор в интервью РИА Новости, добавив, что огромное количество аспирантов в стране, и тот не очень большой процент защит после двух лет окончания аспирантуры, указывает на то, что следует повысить эффективность системы.

По мнению ректора НИЯУ "МИФИ", важно, чтобы эта деятельность была "штучной", соответственно, престижной, чтобы был жесткий конкурс и ответственность университетов, кафедр и научных руководителей за то, кем в будущем станет аспирант.

"Если министерство примет такое решение, и сократив контрольные цифры приема в аспирантуру, найдет возможность повысить стипендию на одного аспиранта, это будет правильно", — отметил он, добавив, что это мотивирует молодежь на то, что в аспирантуру пойдут только те люди, которые действительно хотят посвятить свою карьеру науке и образованию.

На вопрос РИА Новости о том, сколько сейчас получает аспирант НИЯУ "МИФИ", Михаил Стриханов сообщил, что политика университета заключается в том, что если подразделение, кафедра или институт берут к себе на работу аспиранта, они обязаны доплачивать ему из собственных средств определенную сумму, которая позволяет молодому человеку не искать другие формы заработка.