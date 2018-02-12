Деревня Русскинская — особый дух Югры

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Александра Науменко. Особый дух Югры, пожалуй, можно почувствовать именно здесь, в деревне Русскинской, хотя, если признаться честно, язык не повернется назвать ее деревней. Русскинская располагается в 130 километрах от Сургута на берегу реки Тром-Аган. Более 80% населения — представители коренных малочисленных народов ханты и манси, преимущественно, ханты. Название деревни происходит от хантыйской фамилии Русскины.

Местные жители ведут традиционный образ жизни. Обширная территория сельского поселения, охватывающая 219 квадратных километров, включает 48 территорий традиционного пользования, около 250 стойбищ, более 150 оленеводческих хозяйств. Помимо самобытности и удивительной красоты, Русскинская поражает высоким уровнем культуры. Население деревни — 1,8 тысячи человек, при этом здесь три культурных центра.

Песни, танцы, сказки

Один из них — "Центр национальной культуры", где собраны образцы искусства хантов. Первое, что удивляет в экспозиции, — национальные музыкальные инструменты. Например, струнный щипковый инструмент нарс-юх (в переводе с языка ханты — "поющее дерево"). Корпус длиной около метра, напоминающий долбленую лодочку, сверху закрыт еловой декой с крестом — резонаторным отверстием. Звук нарс-юха очень мелодичный, поэтому его называют "голосом поющего бога".

Издревле струны для нарс-юха изготавливались из сухожилий оленя, либо кишок лося. Сегодня струны для нарс-юха делают и из более современных материалов, так как сухожильных струн хватало в буквальном смысле на одну песню. На этом инструменте исполняются мужские героические песни о подвигах легендарных богатырей, эпические былины — тарнын-ары. Его звуки сопровождают и традиционные национальные танцы на одном из самых главных праздников хантов — медвежьих игрищах.

Гордость Русскинской и всей Югры

Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова — особенное место в Русскинской. Его основа — коллекция предметов культуры и быта, собранная основателем музея в поездках на стойбища тром-аганских ханты, а также уникальное собрание чучел животных Западной Сибири, созданных Александром Павловичем, который занимается таксидермией уже более 40 лет.

Александр Ядрошников родился в 1940 году в Нолинске Кировской области и с детства увлекался охотой, рыбалкой, рисованием. В 1967 году, после окончания Иркутского заготовительного техникума по специальности охотоведение и звероводство, был направлен в национальный поселок Русскинская, где более 20 лет работал охотоведом в промыслово-охотничьем хозяйстве. За это время изучил традиции хантыйской культуры, и стал настоящим другом для многих хантов, доверие которых завоевать непросто, особенно тех, кто живет вдали от цивилизации.

Самое удивительное в истории Александра Павловича в том, что все таксидермические экспонаты он сделал сам, не имея фаланг пальцев на руках. В юном возрасте Ядрошников пострадал на охоте и обморозил руки. При этом таксидермия — очень непростое ремесло, требущее кропотливой, поистине ювелирной работы. Как рассказывает сам автор, на создание одного экспоната может уйти от одного до 6 месяцев.

Еще один факт, который не оставляет равнодушным, — для изготовления чучел Ядрошников животных не убивает, используя только тех, что умерли от болезней или не смогли выжить в суровых условиях.

В школе учатся, играют и делают сувениры из кости

В Русскинской есть школа-интернат, которую посещают дети коренных малочисленных народов Севера. Две трети учащихся — дети оленеводов-кочевников.

"Пожалуй, самый трудный для деток — первый год. Проходит адаптация к новым условиям, поэтому в этот период дети могут достаточно часто видеться с родителями, которые могут их забрать вечером после занятий и на выходные, если есть такая возможность", — рассказал РИА Новости дежурный администратор МБОУ "Русскинская СОШ" Мария Стадниченко.

© РИА Новости / Александра Науменко Один из классов в Русскинской школе-интернате для детей оленеводов © РИА Новости / Александра Науменко Один из классов в Русскинской школе-интернате для детей оленеводов

Дети находятся в интернате во время учебы, а на школьные каникулы родители их забирают домой. Кто-то живет в деревне, кто-то — на стойбищах. "Как правило дети хорошо проходят адаптацию. В интернате создан хороший микроклимат, дети же не только учатся, но и играют, у них есть дополнительные занятия — обучение традиционной резьбе по кости, живописи, пению. Очень популярны у нас шахматы", — добавила Стадниченко.

В некоторых классах школы даже воссоздан интерьер зимних домов народов ханты и манси с традиционной печью, деревянной кроватью. Здесь дети могут не только поиграть в привычной домашней обстановке, но даже поспать.

Белоснежная сказка

Пейзажи Русскинской удивительны. Ты попадаешь в настоящую русскую сказку, где каждая иголочка кедра усыпана снежными кристаллами, а зимние тропы парка Музея природы и человека ведут к избушкам на курьих ножках.

Этнографический парк при музее каждый желающий может посетить бесплатно. Здесь собраны более 20 традиционных домов хантов — зимние избы, чумы, приподнятые над землей лабазы для хранения продуктов — те самые избушки на курьих ножках. Целый гектар занят посадками кедра. Парк на сегодняшний день стал не просто местом прогулок и отдыха, но и центром проведения культурных массовых мероприятий.

Увидеть деревню воочию и познакомиться с местными жителями и бытом народов ханты и манси нам удалось в рамках проведения первого международного молодежного форума "Нефтяная столица России", который прошел в Сургуте с 8 по 9 февраля.