Школа №2 Ханты-Мансийска названа "Образовательной организацией XXI века"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя — РИА Новости. Городская школа №2 Ханты-Мансийска стала лауреатом Всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2017", итоги которого подвели в Санкт-Петербурге на ежегодной Невской образовательной ассамблее, сообщает управление общественных связей горадминистрации.

Награду вручена заместителю директора школы № 2 Галине Зуйковой, чьи авторские инновационные проекты по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья были представлены на конкурсе.

"В школе № 2 особое значение придаётся созданию комфортной реабилитационно-образовательной среды. Учреждение участвует в реализации федеральной многоцелевой программы "Доступная среда". Здесь создан и успешно функционирует школьный Центр здоровья, в котором открыты специальные кабинеты, оснащённые современным реабилитационным оборудованием. Здесь создаются условия для обучения детей, нуждающихся в комплексной реабилитации, применяются дистанционные технологии", — отмечается в сообщении.

Конкурс "Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2017" проводится среди образовательных организаций России, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Он направлен на повышение качества отечественного образования, развитие инновационной деятельности и новых информационных технологий.