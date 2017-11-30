Ханты-Мансийск в 2018 г реализует 8 проектов инициативного бюджетирования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя — РИА Новости. В бюджет Ханты-Мансийска на 2018 год будут включены 8 новых городских мероприятий, предложенных жителями в рамках внедряемого в столице Югры проекта инициативного бюджетирования, сообщило управление общественных связей горадминистрации.

Лучшие проекты из 42 заявок, поступивших на конкурс, были отобраны Инициативной комиссией, сформированной из числа жителей Ханты-Мансийска.

Самый высокий рейтинг присвоен проекту верёвочный парк "Самаровоград" — универсальному аттракциону, подходящему как для детей, так и для взрослых.

"Чаще всего веревочный парк — это подвесная полоса препятствий с мостами, дорогами и лестницами, тарзанками, канатами для лазанья, сетками, качелями, лианами, скоростными спусками. Суть веревочного парка — дать его посетителям почувствовать себя героем шоу или кинофильма, шаг за шагом преодолевающим преграды ради получения удовольствия от процесса и достижения конца дистанции", — поясняется в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиона рублей.

Высокую оценку членов комиссии получил и проект "Школа сказочника". Юным писателям и поэтам под руководством профессиональных писателей будет предложено сочинить сказочные истории, посвящённые городским достопримечательностям. Будет выпущен сборник участников проекта, который станет своеобразным сказочным путеводителем по Ханты-Мансийску.

Кроме того, в следующем году в Ханты-Мансийске должны появиться "Большие игры" —новый вид активного времяпрепровождения для всей семьи. Большие игры — традиционные настольные игры увеличенного формата — переносят игровой процесс в открытое пространство, на свежий воздух.

В число отобранных проектов вошли также организация фестиваля дворовых площадок "Спортивное лето" и уже ставший традиционным в Ханты-Мансийске городской турнир по Street Workout. Ещё три победивших проекта также связаны с проведением семейного досуга — "Добро пожаловать или посторонним вход разрешён (Семейные выходные)", проект фестиваля семейного творчества "Когда мы вместе" (семейный выходной с детьми дошкольного возраста) и передвижная интерактивно-игровая детская дворовая площадка.

"Самую важную роль в процессе инициативного бюджетирования играют все-таки активные люди, а не власть. Если их не будет, то реализовать проект не получится. Наша задача — находить таких людей и помогать им развивать свой потенциал", — привели в управлении общественных связей комментарий главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Он отметил, что в планах — вовлекать в процесс инициативного бюджетирования представителей бизнеса, которые являются полноправными участниками городского сообщества и также должны выступать как инициаторами, так и участниками проектов по повышению комфорта в городе.