Съезд Дедов Морозов и Снегурочек откроется 8 декабря в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя — РИА Новости. Около 50 Дедов Морозов и Снегурочек соберутся 8 декабря в столице Югры на свой 11-й Всероссийский съезд, сообщает управление по развитию туризма и внешних связей администрации Ханты-Мансийска.

"Грандиозное шоу под открытым небом состоится 8 декабря на Центральной площади Ханты-Мансийска. В программе: дефиле в костюмах, массовый флеш-моб с участием 50 бородатых волшебников, встреча с главным Дедом Морозом из Великого Устюга, зажжение новогодней Ели и старт проекта "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица 2017-2018", — говорится в сообщении.

© Фото : Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска Съезд Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске © Фото : Управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска Съезд Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске

Во время церемонии открытия съезда царица Зима со свитой Снежинок и помощниками — Снеговиком и Олененком поднимут флаг Новогодней столицы России, а вечером Деды Морозы проявят чудеса ловкости и морозоустойчивости на соревнованиях по метанию валенка и в процедуре обливания водой.

На следующий день в КВЦ "Югра-Экспо" откроется конкурс участников съезда — Деды Морозы и Снегурочки покажут лучшие творческие номера, посвященные предстоящему году, расскажут зимние истории, проведут игры и конкурсы для детей и взрослых. Их работу в течение двух дней будут оценивать детское и взрослое жюри, лучшие номера во всех номинациях будут определены по сумме оценок.

Наконец, 10 декабря все Деды Морозы соберутся в природном парке "Долина Ручьев", чтобы поиграть в активные игры, провести импровизированные соревнования по сказочным видам спорта и развлекательную программу "У костра".