Этнотуризм в Югре

Для ханты и манси олени - это и пропитание, и транспорт. Шкура и мех используются для изготовления одежды, а сухожилия - в качестве нитей. Загон для оленей может вмещать от 8 до 50 животных. Поймать оленя легче, когда он не скинул рога. Леонид Землин обучен этому ремеслу с 10 лет.