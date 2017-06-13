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Ханты-Мансийский Автономный Округ

Этнотуризм в Югре

18:2513.06.2017
(обновлено: 18:26 13.06.2017)
0120
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра НауменкоТуристы, желающие познакомиться с бытом и обычаями коренных народов ханты и манси, могут посетить этнографическое стойбище Лук-Яун в 10 километрах от поселка Федоровский Сургутского района.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Туристы, желающие познакомиться с бытом и обычаями коренных народов ханты и манси, могут посетить этнографическое стойбище Лук-Яун в 10 километрах от поселка Федоровский Сургутского района.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ переводе с казымского диалекта хантыйского языка Лук-Яун значит "глухариная река".Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
В переводе с казымского диалекта хантыйского языка Лук-Яун значит "глухариная река".
© РИА Новости / Александра НауменкоДля рыбного промысла народы ханты и манси используют обласы – лодки из цельного ствола кедра или осины, изготавливающиеся специально для каждого члена семьи, под его рост и вес.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Для рыбного промысла народы ханты и манси используют обласы – лодки из цельного ствола кедра или осины, изготавливающиеся специально для каждого члена семьи, под его рост и вес.
© РИА Новости / Александра НауменкоУ ханты и манси есть не только чумы, но и "зимники" - бревенчатые дома, утепленные мхом, в которых они проводят холодное время года.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
У ханты и манси есть не только чумы, но и "зимники" - бревенчатые дома, утепленные мхом, в которых они проводят холодное время года.
© РИА Новости / Александра НауменкоХанты и манси провожают весну праздником Трясогузки, которая, по преданию, несет на крыльях тепло и Большой Свет – белые ночи. Женщины и мужчины надевают национальную одежду, символизирующую маленькую птичку, головной убор также напоминает трясогузку.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Ханты и манси провожают весну праздником Трясогузки, которая, по преданию, несет на крыльях тепло и Большой Свет – белые ночи. Женщины и мужчины надевают национальную одежду, символизирующую маленькую птичку, головной убор также напоминает трясогузку.
© РИА Новости / Александра НауменкоДля ханты и манси олени - это и пропитание, и транспорт. Шкура и мех используются для изготовления одежды, а сухожилия - в качестве нитей. Загон для оленей может вмещать от 8 до 50 животных. Поймать оленя легче, когда он не скинул рога. Леонид Землин обучен этому ремеслу с 10 лет.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Для ханты и манси олени - это и пропитание, и транспорт. Шкура и мех используются для изготовления одежды, а сухожилия - в качестве нитей. Загон для оленей может вмещать от 8 до 50 животных. Поймать оленя легче, когда он не скинул рога. Леонид Землин обучен этому ремеслу с 10 лет.
© РИА Новости / Александра НауменкоОхота – традиционный промысел хантов и манси. Мальчики в знак доказательства того, что умеют охотиться, должны в 7 лет принести отцу белку, которой они попали стрелой в глаз. Женщины у северных народов также умеют охотиться с малых лет.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Охота – традиционный промысел хантов и манси. Мальчики в знак доказательства того, что умеют охотиться, должны в 7 лет принести отцу белку, которой они попали стрелой в глаз. Женщины у северных народов также умеют охотиться с малых лет.
© РИА Новости / Александра НауменкоВосточные манси используют няль - вид давящей ловушки с наживкой на боровую дичь: глухаря, рябчика, тетерева, белую и тундровую куропатку. Вокруг няля ставят капканы.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Восточные манси используют няль - вид давящей ловушки с наживкой на боровую дичь: глухаря, рябчика, тетерева, белую и тундровую куропатку. Вокруг няля ставят капканы.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ деревне Русскинская, в 130 километрах от Сургута располагается еще один объект этнотуризма - Центр национальной культуры. Ханты Фаина и Майя научат туристов наносить изображение глухарки на бересту, делать маленьких кукол, плести ворону из бисера.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
В деревне Русскинская, в 130 километрах от Сургута располагается еще один объект этнотуризма - Центр национальной культуры. Ханты Фаина и Майя научат туристов наносить изображение глухарки на бересту, делать маленьких кукол, плести ворону из бисера.
© РИА Новости / Александра НауменкоРукоделием женщины ханты и манси занимаются в основном зимой. Ценится вышивка и украшения из бисера, меховые кулоны и куклы, выполненные из текстиля, меха и веточек березы.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Рукоделием женщины ханты и манси занимаются в основном зимой. Ценится вышивка и украшения из бисера, меховые кулоны и куклы, выполненные из текстиля, меха и веточек березы.
© РИА Новости / Александра НауменкоСанквылтап на мансийском языке и нарс-юх на хантыйском - это национальный струнный щипковый инструмент, напоминающий по форме лодку. Его полукруглое днище выдалбливается из дерева.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Санквылтап на мансийском языке и нарс-юх на хантыйском - это национальный струнный щипковый инструмент, напоминающий по форме лодку. Его полукруглое днище выдалбливается из дерева.
© РИА Новости / Александра НауменкоXантыйская и мансийская музыка – это акапельное (одноголосное) пение. Часто напевы и наигрыши основаны на импровизации.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Xантыйская и мансийская музыка – это акапельное (одноголосное) пение. Часто напевы и наигрыши основаны на импровизации.
© РИА Новости / Александра НауменкоБереста издревле считается "золотом" России. Северные народы использовали легкий и прочный, водоотталкивающий материал на рыбалке, охоте, в строительстве. В берестяных колыбелях качали младенцев, в бересту одевались и обувались, в ней хранили продукты и переносили вещи.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Береста издревле считается "золотом" России. Северные народы использовали легкий и прочный, водоотталкивающий материал на рыбалке, охоте, в строительстве. В берестяных колыбелях качали младенцев, в бересту одевались и обувались, в ней хранили продукты и переносили вещи.
© РИА Новости / Александра НауменкоЕще одна достопримечательность Русскинской - Музей природы и человека. Помимо таксидермической коллекции Александра Ядрошникова, чье имя носит музей, здесь построено стилизованное стойбище коренных народов Севера.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Еще одна достопримечательность Русскинской - Музей природы и человека. Помимо таксидермической коллекции Александра Ядрошникова, чье имя носит музей, здесь построено стилизованное стойбище коренных народов Севера.
© РИА Новости / Александра НауменкоДетский праздник в музее Ядрошникова. Игра в ручеек проходит возле лабаза – помоста для хранения продуктов у северных народов.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Детский праздник в музее Ядрошникова. Игра в ручеек проходит возле лабаза – помоста для хранения продуктов у северных народов.
© РИА Новости / Александра НауменкоЕсть в Югре не только этнографические деревни, но и самые настоящие стойбища - далеко в тайге, куда без спецтранспорта не добраться.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Есть в Югре не только этнографические деревни, но и самые настоящие стойбища - далеко в тайге, куда без спецтранспорта не добраться.
© РИА Новости / Александра НауменкоХанты Степан Кечимов и его жена Зинаида вместе с внучкой живут на стойбище, относящемся к Ульт-Ягунскому поселковому совету Сургутского района. Семь-восемь месяцев в году – в постоянном деревянном "зимнике", остальное время - в чуме из сосновых жердей и брезента.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Ханты Степан Кечимов и его жена Зинаида вместе с внучкой живут на стойбище, относящемся к Ульт-Ягунскому поселковому совету Сургутского района. Семь-восемь месяцев в году – в постоянном деревянном "зимнике", остальное время - в чуме из сосновых жердей и брезента.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ зимнее время Зина сама выделывает шубы из чернобурки, оленя, лисы и украшает их национальным орнаментом.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
В зимнее время Зина сама выделывает шубы из чернобурки, оленя, лисы и украшает их национальным орнаментом.
© РИА Новости / Александра НауменкоНа одну шубу уходит три – четыре месяца. Женщина у ханты и манси, помимо рукоделия, ведения хозяйства и воспитания детей, также сама ставит чум.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
На одну шубу уходит три – четыре месяца. Женщина у ханты и манси, помимо рукоделия, ведения хозяйства и воспитания детей, также сама ставит чум.
© РИА Новости / Александра НауменкоМедвежьи шкуры здесь не в диковинку. Напротив, как говорит Кечимов, медведи часто "шалят" и задирают оленей. По закону разрешение на отстрел медведя может дать только специальная инспекция, которая выезжает на стойбище. Иначе приходится платить большой штраф.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Медвежьи шкуры здесь не в диковинку. Напротив, как говорит Кечимов, медведи часто "шалят" и задирают оленей. По закону разрешение на отстрел медведя может дать только специальная инспекция, которая выезжает на стойбище. Иначе приходится платить большой штраф.
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Турпоток в Югру по итогам 2016 года составил 530 тысяч человек, из них 15 тысяч привлек этнотуризм. Округ ставит цель к 2021 году вдвое увеличить турпоток по перспективным этно-маршрутам. Туризм в Югре — в фотоленте Ria.ru.

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