В Ханты-Мансийске обеспечили местами в детсадах всех детей от 1,5 до 3 лет

В Ханты-Мансийске обеспечили местами в детсадах всех детей от 1,5 до 3 лет

В Ханты-Мансийске обеспечили местами в детсадах всех детей от 1,5 до 3 лет

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске решили задачу по обеспечению местами в детсадах детей от 1,5 до 3 лет, говорится в сообщении управления общественных связей горадминистрации.

"29 декабря в окружном центре получит направление в детский сад последний ребенок, состоящий в Реестре очередности, в возрасте 1,5 года. Всего на сегодняшний день в столице Югры дошкольное образование получают 7 575 малышей в 16 муниципальных и двух частных садиках", — сообщает горадминистрация.

В департаменте образования города пояснили, что в этом году место в детском саду было предложено каждому маленькому горожанину, достигшему возраста полутора лет.

Однако, случаи, когда родители предпочли остаться в очереди, ожидая место в предпочитаемом дошкольном учреждении далеко не редкость.В Реестре очередности зарегистрировано 370 детей от 1,5 до 3 лет, чьи родители решили повременить с походом в дошкольное образовательное учреждение, написав заявление о сохранении места в Реестре очередности. Такое решение взрослые принимают, например, желая получить место в детском саду, находящемся рядом с домом. Все эти малыши получат путевку в образовательное учреждение уже в наступающем году.

"Ликвидации очередности способствовало введение в эксплуатацию пяти муниципальных дошкольных образовательных организаций проектной мощностью на 1200 мест, а также открытие новых двух частных детсадов на 213 мест и двух филиалов частной образовательной организации на 224 места.

При этом только 73% маленьких горожан посещают садик регулярно. Почти треть малышей остаются под присмотром дома, при этом место в детском саду за ними остается закрепленным", — отмечается в сообщении.