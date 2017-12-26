В столице Югры завершился I этап состязаний хоккеистов "Золотой шайбы"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске завершился I этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова, говорится в сообщении управления общественных связей горадминистрации.
Болельщики смогли увидеть отличную подготовку команд, которые демонстрировали яркие, интересные, а порой и острые моменты игры.
Нужно отметить и отличную экипировку с яркими и запоминающимися символами на майках игроков", — отмечается в сообщении.
В соревнованиях состязались 14 дворовых команд столицы Югры в 4 возрастных категориях — от 17-16, 15-14, 13-12 и 10-9 лет.