В столице Югры завершился I этап состязаний хоккеистов "Золотой шайбы"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске завершился I этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова, говорится в сообщении управления общественных связей горадминистрации.

"В течение недели на открытых хоккейных кортах средних общеобразовательных школ города №1, №2 и №8 проходили увлекательные хоккейные матчи. По мнению организаторов — управления физической культуры, спорта и молодежной политике, дворовый хоккей укрепляет не только физическую подготовку ребят, но и закаляет характер, формирует мужественные качества и самоутверждение юных хоккеистов.

Болельщики смогли увидеть отличную подготовку команд, которые демонстрировали яркие, интересные, а порой и острые моменты игры.

Нужно отметить и отличную экипировку с яркими и запоминающимися символами на майках игроков", — отмечается в сообщении.

В соревнованиях состязались 14 дворовых команд столицы Югры в 4 возрастных категориях — от 17-16, 15-14, 13-12 и 10-9 лет.