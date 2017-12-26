В Ханты-Мансийске завершился интернет-конкурс #едуновогодить в Югру

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске в Резиденции Елки состоялся в рамках проекта "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России" состоялось награждение финалистов интернет-конкурса #едуновогодить в Югру, говорится в сообщении управления общественных связей горадминистрации.

Участники конкурса снимали фото и видео приглашения в новогодний Ханты-Мансийск, размещали их своей страничке в соцсетях, собирали репосты.

"За время проведения конкурса #едуновогодить в Югру с 17 ноября по 14 декабря 34 участника создали больше ста посланий с приглашениями, которые набрали 2124 репоста и более 8000 просмотров в сети интернет. Все участники огромные молодцы, потому что заполнили интернет пространство волной позитива и новогоднего настроения", — поблагодарила финалистов заместитель директора МБУ "Управление по развитию туризма и внешних связей" Дина Гуц.

Среди главных призов конкурса модные гаджеты, экскурсии по городу и тур в Севастополь.