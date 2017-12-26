Кадетская школа Ханты–Мансийска встречает Новый Год традиционным балом

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Школа N8 с кадетским образованием в Ханты-Мансийске в канун Нового Года провела традиционный бал, говорится в сообщении управления общественных связей горадминистрации.
С 2007 года школа подготовила 127 кадетов, треть из которых — девушки. Представители образовательного учреждения неоднократно становились призерами всероссийских конкурсов и соревнований, принимают активное участие в слетах кадетских движений России. Одним из последних достижений школы стала победа стразу в трех номинациях XIV Всероссийских Сборах воспитанников кадетских корпусов и школ.
На мероприятии также состоялось награждение руководства и преподавательского состава школы, а также тех, кто показал наилучшие результаты кадетской работы по итогам 2017 года.