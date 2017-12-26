В Ханты-Мансийске по итогам конкурса выбрали лучших снеговиков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске подвели итоги конкурса снеговиков, прошедшего в рамках проекта "Ханты-Мансийск — новогодняя столица России". Конкурсное жюри оценило около 70 снежных фигур в 5 номинациях, говорится в сообщении управления общественных связей горадминистрации.

"Действительно очень талантливые люди живут в Ханты-Мансийске, потому что снеговики получились удивительные. Как куратор проекта, получаю массу сообщений из разных городов России и даже из заграницы со словами восхищения нашей аллеей снеговиков. Эти прекрасные работы стали украшением новогоднего Ханты-Мансийска. Думаю, что теперь мы каждый год будем проводить это творческое состязание", — приводятся в сообщении слова председателя Думы города, куратора проекта "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России" Константина Пенчукова.

Лучшим "Динамичным снеговиком" стала фигура от команды "Серебро", в номинации "Семейка снеговиков" победу праздновала команда "Бабушкины внуки". Лучшего "Снеговика-всезнайку" изготовила команда гимназии N1, среди "Снеговиков-героев" не было равных работе детского сада N7 "Ёлочка". Наконец, первую награду в номинации "Югорский снеговик" вручили коллективу муниципального предприятия "Водоканал". Остальные команды удостоены дипломов участника конкурса.

Старт конкурсу снеговиков был дан 10 декабря в рамках проекта "Новогодняя столица России".