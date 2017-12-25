МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске — Новогодней столице России открылась резиденция елки, говорится в сообщении управления общественных связей горадминистрации.

"Дом лесной красавицы украшен более 50 елями. Для декорирования главных символов Нового года использовано порядка 400 шаров и три тысячи фонариков и гирлянд. Главными гостями резиденции, безусловно, станут дети", — отмечает горадминистрация.

По мнению председателя Думы столицы Югры, куратора проекта "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России" Константина Пенчукова, именно юные горожане стали вдохновителями проекта.

"Много лет мы встречали Новый год при очень низких температурных условиях на улице. И поэтому было принято решение создать площадки в закрытом помещении. Резиденция елки — это место, куда можно привести большое количество детей, для них организованы многофункциональные зоны. Кроме того, здесь есть и инклюзивная площадка "Сад добрых дел", где могут играть вместе ребятишки с ограниченными возможностями по здоровью. При организации были учтены интересы детей разных возрастов — интересное занятие здесь может найти каждый", — цитируется в сообщении Пенчуков.

В течении двух недель в резиденции состоится более десятка различных мероприятий —театрализованные, игровые программы, мастер-классы по прикладному творчеству, будут работать художественные мастерские, батуты, зона "лазертаг". Свои таланты и умения дети могут продемонстрировать главному новогоднему волшебнику в резиденции Деда Мороза.

Официальный старт событийному проекту "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России" был дан 8 декабря. В это день в столице Югры собрались на Всероссийский съезд Дедов Морозов около 50 главных зимних волшебников из разных уголков страны. По предварительным оценкам участниками мероприятий станут около 80 тысяч человек.

Завершится новогодняя феерия в Ханты-Мансийске 7 января 2018 года официальной передачей символа проекта следующему городу, удостоенного высокого звания "Новогодняя столица России".