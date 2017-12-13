Столица Югры в 2018 г создаст в центре города специальную инклюзивную зону

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Администрация Ханты-Мансийска планирует в 2018 году организовать в центре города специальную инклюзивную зону, сообщает управление общественных связей горадминистрации.

Как отметил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, слова которого приводятся в сообщении, в настоящее время ведутся консультации со специалистами, чтобы сделать ее удобной, функциональной. В парк имени Бориса Лосева будет перенесен "Сад добрых дел". Планируется, что на этой площадке два-три часа в день будут работать психологи и спортивные работники, которые станут помогать детям и их родителям пользоваться специальным оборудованием.

Глава города, представители подрядных и общественных организаций, ЖКК, общественного движения инвалидов-колясочников Югры, приняли на этой неделе участие в приемке работ по благоустройству двора по улице Пионерская. Еще год назад здесь был пустырь, сегодня, после проведения работ по благоустройству, территория полностью изменилась, на ней появились спортивная и игровая площадки, газоны, автостоянка, новое асфальтовое покрытие.

Инициатива по благоустройству придомовой территории принадлежала горожанам. Одним из пожеланий было обустройство подобных площадок специальными игровыми объектами для детей с ограниченными возможностями.

"В городе около 200 семей, в которых растут такие дети. И когда мы гуляем с ними во дворе, в парке имени Лосева, то они с грустью глядят на своих сверстников, которым доступны эти маленькие радости, — рассказала одна из жительниц дома. — И было бы очень хорошо, чтобы на этой площадке были установлены специальные качели с жесткими основанием и стойками, которые позволяют детям с особенностями развития насладиться игрой, а не проводить все время в инвалидном кресле".

В настоящее время в столице Югры реализуется проект по развитию и улучшению территории, дворовых и общественных пространств "Марафон благоустройства".

В этом году отличительной особенность кампании по благоустройству Ханты-Мансийска стало взаимодействие чиновников, депутатов, руководителей муниципальных предприятий и населения. По инициативе главы города столица Югры была разделена условно на 16 секторов, за каждым закреплены ответственные, которые не только контролировали ход ведения работ, но и оперативно реагировали на "сигналы" горожан и взаимодействовали с подрядчиками. Такая мера направлена на повышение качества оказываемых услуг и степень социальной ответственности исполнителей перед жителями окружного центра.

В рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство Ханты-Мансийска в 2017 году направлено свыше 90 миллионов рублей.