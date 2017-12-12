Состоялось заседание КС органов местного самоуправления Югры и думы ХМАО

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске состоялось пятое юбилейное заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры и Думы автономного округа,, сообщает управление общественных связей горадминистрации.
Представители окружного центра на совете представили наиболее интересный опыт работы, который имеется в муниципалитете. В качестве одной из успешных практик был представлен опыт проведения крупных событийный мероприятий, таких, как проект "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России".
Вместе с тем, как отметил куратор проекта Пенчуков, сегодня в календарь мероприятий автономного округа, входит более 450 различных событий, которые могут быть интересны жителям и гостям нашего округа в течение года. Но в то же время, большинство из них остаются невостребованными, поскольку либо дублируют друг друга, либо сведения о них не достигают целевой аудитории.
"Считаю необходимым усилить межмуниципальное взаимодействие, направленное на формирование внутренних туристических потоков. В первую очередь, в части массового информирования населения о том, какие мероприятия планируются к проведению в наших территориях", — подчеркнул Пенчуков.
Глава югорской столицы, председатель регионального совета Ханты-Мансийского регионального отделения ВСМС Максим Ряшин представил опыт проведения Всероссийской конференции, посвященной вопросам развития органов муниципальной власти, которая проходит ежегодно в окружном центре.
Кроме того, обращаясь к участникам мероприятия, он высказал предложение о повышении эффективности совместной работы над законодательными инициативами в интересах местных сообществ.
По его мнению, такой подход максимально упростит процедуру продвижения региональной законодательной инициативы, при этом еще на стадии ее разработки в процесс будет привлечено максимальное количество экспертов.