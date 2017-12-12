Состоялось заседание КС органов местного самоуправления Югры и думы ХМАО

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске состоялось пятое юбилейное заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Югры и Думы автономного округа,, сообщает управление общественных связей горадминистрации.

В работе совета приняли участие председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков и глава столицы Югры Максим Ряшин, спикер югорского парламента Борис Хохряков, вице-спикеры окружного парламента Александр Сальников и Еремей Айпин, а также члены окружного правительства, главы муниципальных образований и органов представительной власти региона.

Представители окружного центра на совете представили наиболее интересный опыт работы, который имеется в муниципалитете. В качестве одной из успешных практик был представлен опыт проведения крупных событийный мероприятий, таких, как проект "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России".

Вместе с тем, как отметил куратор проекта Пенчуков, сегодня в календарь мероприятий автономного округа, входит более 450 различных событий, которые могут быть интересны жителям и гостям нашего округа в течение года. Но в то же время, большинство из них остаются невостребованными, поскольку либо дублируют друг друга, либо сведения о них не достигают целевой аудитории.

"Считаю необходимым усилить межмуниципальное взаимодействие, направленное на формирование внутренних туристических потоков. В первую очередь, в части массового информирования населения о том, какие мероприятия планируются к проведению в наших территориях", — подчеркнул Пенчуков.

Глава югорской столицы, председатель регионального совета Ханты-Мансийского регионального отделения ВСМС Максим Ряшин представил опыт проведения Всероссийской конференции, посвященной вопросам развития органов муниципальной власти, которая проходит ежегодно в окружном центре.

Кроме того, обращаясь к участникам мероприятия, он высказал предложение о повышении эффективности совместной работы над законодательными инициативами в интересах местных сообществ.

"Осенью этого года был сформирован экспертный совет при региональном отделении ВСМС. Это необходимо для того, что бы выстроить систему, связанную с реализацией законодательных инициатив. Мы предлагаем организовать работу следующим образом: представительный орган местного самоуправления выдвигает предложение, которое направляется в экспертный совет регионального отделения ВСМС для подготовки заключения к будущему законопроекту. После этого, инициатива выносится на рассмотрение регионального совета, и после рассмотрения — направляется в Правительство автономного округа. Если такой формат будет поддержан всеми муниципалитетами, мы готовы приступить к работе уже в следующем году", — заявил Максим Ряшин.

По его мнению, такой подход максимально упростит процедуру продвижения региональной законодательной инициативы, при этом еще на стадии ее разработки в процесс будет привлечено максимальное количество экспертов.