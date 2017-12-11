Новогодняя столица России - Ханты-Мансийск принимает гостей со всего мира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек — РИА Новости. Более 12 тысяч жителей и гостей Ханты-Мансийска собрались на центральной площади югорской столицы на открытие проекта "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России 2017\2018", сообщает управление общественных связей горадминистрации.

Участников массового мероприятия, старт которому дали губернатор Югры Наталья Комарова и глава окружной столицы Максим Ряшин, ожидал ледовый городок с горками и лабиринтами, конкурсы и зимние забавы. Со сцены зрителей творческими номерами приветствовали новогодние герои — красавица зима, снежинки, снеговики, северный олень.

Комарова передала символ проекта — хрустальный кубок главе города. Ряшин поблагодарил губернатора региона, правительство России "за оказанную высокую честь быть столицей великой страны, пусть даже на это короткое время" и поздравил жителей и гостей города с наступающим Новым годом.

После официальной церемонии вечер продолжился торжественным открытием XI Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек. В этом году из разных уголков страны съехалось около 50 Дедов Морозов. Почетным гостем стал главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Зрителей ожидал парад новогодних волшебников, флеш-моб с их участием. На глазах публики сказочные персонажи соревновались в метании валенка, в эстафете по обливанию водой и катались с ледяных горок.

Марафон волшебных событий продлится в Новогодней столице России до 7 января Нового 2018 года.

"Единственная в России Резиденция елки приглашает в гостеприимный дом зелёной красавицы на театрализованные представления, новогоднюю ярмарку и в мастерскую Деда Мороза. В Археопарке откроется мистическая ЧУМовая улица. Вместо домов — чумы, вместо дорог — трассы для катания на собачьих и оленьих упряжках. А радушные хозяева за чашечкой горячего чая поведают о традициях и обычаях народов Севера", — говорится в сообщении.

Детей и их родителей на празднике также ждет конкурсе снежного творчества "Мой снеговик" на самого оригинального снеговика. Для любителей приключений и скорости состоится новогодний Автоквест "Ночной турист" и фестиваль "Экстремальная зима": захватывающие соревнования по снегоходному кроссу, лазертаг и фаер-шоу. Для ценителей кулинарного искусства весь декабрь рестораны города предлагают блюда с национальным колоритом. Кроме того, пройдут соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, зимнему триатлону и турнир по хоккею в валенках.