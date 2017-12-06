В столице Югры наградили победителей конкурса "Волонтер года - 2017"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске в Международный день добровольцев состоялось подведение итогов и награждение победителей городского конкурса "Волонтер года — 2017", сообщает управление общественных связей горадминистрации.

Для участия в конкурсе поступило 30 заявок — 12 от волонтерских объединений и 18 от физических лиц в течение года активно принимавших участие в добровольческих городских мероприятиях. Были вручены личные книжки волонтера 37 ребятам, пополнившим ряды добровольцев города.

Управление общественных связей отмечает, что с каждым годом количество волонтёров растёт, на сегодняшний день это более 2000 человек.

Победители конкурса определились в номинациях: "Волонтер года — 2017", "ДОБРОвольцы Победы", "ДОБРОвольческое школьное объединение", "ДОБРОвольческое студенческое объединение", "ДОБРОвольческая инициатива", "ДОБРОе сердце".

Кроме того, впервые Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в окружном центре учрежден "Специальный приз" за добровольческую инициативу.

Организаторами конкурса являются Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ханты-Мансийска и муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр".