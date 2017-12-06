Новогодний проект столицы Югры вошел в ТОП-5 популярнейших мероприятий РФ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект "Ханты-Мансийск — Новогодняя столица 2017-2018" вошел в первую пятерку городов по популярности новогодних праздничных событий, сообщает управление общественных связей горадминистрации со ссылкой на результаты рейтинга аналитического агентства "ТурСтат".

Агентство составило рейтинг самых лучших новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России этой зимой. Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости новогодних событий.

По данным "ТурСтата", фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, "Рождественская ярмарка" в Санкт-Петербурге, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, праздник "Новогодняя столица России" в Ханты-Мансийске, "Горьковская ёлка" в Нижнем Новгороде, "Рождественская сказка в Вологде", Рождественская ярмарка "Твой#ЛучшийНовыйГод" во Владимире, Новогодняя ярмарка в Ярославле и Новогодняя ярмарка в Костроме входят в первую десятку самых популярных рождественских и новогодних праздников и ярмарок России этой зимой.

Событийное мероприятие будет проходить в Ханты-Мансийске с 8 декабря по 7 января. Более 80 тысяч человек посетят около 80 мероприятий на 14 площадках города.

На Центральной площади Новогодней столицы пройдет Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек, в городе откроется мистическая ЧУМовая улица с чумами вместо домов и трассами для катания на собачьих и оленьих упряжках вместо дорог и состоится гастрофестиваль "Попробуй Югру на вкус".

В КВЦ "Югра-Экспо" откроется Резиденция Ёлки с мастерской Деда Мороза, театрализованными представлениями, игровыми зонами с аттракционами, новогодней ярмаркой и танцевальной площадкой. На фестивале "Экстремальная зима" 5 января пройдут соревнования по снегоходному кроссу, выставка и тест-драйв экстремальной снегоходной техники, лазертаг и фаер-шоу.