Архитектурная комиссия столицы Югры одобрила проект обновления набережной

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Архитектурная комиссия Ханты-Мансийска одобрила общую концепцию проекта благоустройства набережной и предложила вынести проект на общественные обсуждения горожан, сообщает управление общественных связей горадминистрации.

"Сегодня эта территория города становится новым местом для проведения различных массовых мероприятий. И, конечно, нам необходимо организовать набережную так, чтобы использовать максимально ее потенциал. Мы планируем создать здесь зону для прогулок всей семьей. Для этого будут построены интерактивные детские, спортивные и смотровые площадки, организованы кафе, создана большая парковочная зона", — сообщила, представляя проект, главный архитектор города Ольга Фролова.

По ее словам, разработчик проекта учел и национальную специфику территории, добавив элементы хантыйского стиля, а так же предложив оформить кафе в виде традиционного чума, что, в свою очередь, заинтересует туристов.

Также участникам заседания был представлен проект "Тропа здоровья" в природном парке "Самаровский Чугас" и проект сквера на пересечении улиц Рознина и Дзержинского. Строительство этих объектов должно начаться уже в следующем году, при условии, что горожане поддержат инициативу архитектурного совета.