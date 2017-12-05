Архитектурная комиссия столицы Югры одобрила проект обновления набережной

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Архитектурная комиссия Ханты-Мансийска одобрила общую концепцию проекта благоустройства набережной и предложила вынести проект на общественные обсуждения горожан, сообщает управление общественных связей горадминистрации.
По ее словам, разработчик проекта учел и национальную специфику территории, добавив элементы хантыйского стиля, а так же предложив оформить кафе в виде традиционного чума, что, в свою очередь, заинтересует туристов.
Также участникам заседания был представлен проект "Тропа здоровья" в природном парке "Самаровский Чугас" и проект сквера на пересечении улиц Рознина и Дзержинского. Строительство этих объектов должно начаться уже в следующем году, при условии, что горожане поддержат инициативу архитектурного совета.