В ЯНАО несколько раз за лето брали пробы земель на сибирскую язву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Специалисты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) несколько раз за лето брали пробы земель на предмет наличия сибирской язвы, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"Летом текущего года пробы земель неоднократно проверялись сотрудниками специализированных лабораторий. Оперативно на все сигналы оленеводов реагировали специалисты ветеринарной службы. Проведено вакцинирование большей части стада северных оленей на территории всего региона. Четко и профессионально сработали медицинские бригады ямальского здравоохранения во время прививочной кампании людей из группы риска", — приводятся в сообщении правительства ЯНАО слова губернатора.

Глава региона провел расширенное совещание, посвященное оценке готовности территориальных структур федеральных органов и исполнительных органов государственной власти ЯНАО по недопущению возникновения эпизоотических очагов сибирской язвы на территории округа. На нем отметили, что была проведена масштабная комплексная работа по реализации профилактических противоэпизоотических мероприятий против сибирской язвы и по недопущению возникновения эпизоотических очагов. Так, в настоящее время обустроены все девять почвенных очагов сибирской язвы. Формируются санитарные защитные зоны, о которых проинформированы все оленеводы-кочевники.

В регионе проведены обширные мероприятия по вакцинации людей и животных. Бригады работают одновременно в пяти районах автономного округа. На сегодняшний день более 450 тысяч голов оленей, или 61% всего поголовья получили прививки от сибирской язвы, уточняет правительство.

Другие новости региона читайте здесь>>