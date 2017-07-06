На Ямале треть поголовья оленей вакцинировали от сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Почти 220 тысяч из 730-тысячного поголовья оленей вакцинировали от сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг правительство региона.

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение охватить прививками от сибирской язвы все поголовье северного оленя на Ямале.

"На Ямале от сибирской язвы вакцинировано 219,457 тысячи оленей. За сезон 2017 года будет привито все поголовье оленей – около 730 тысяч голов. Заказана вакцина в количестве 1 миллион доз, которая оплачивается из федерального бюджета. Поступления на Ямал осуществлялись из Орловской биофабрики", — говорится в сообщении.

Наибольшее число животных вакцинировано в Тазовском и Ямальском районах. Хорошие показатели — в Пуровском и Красноселькупском районах, отмечают власти.

Для проведения масштабных работ мобилизованы 170 человек. Помимо специалистов подразделений ветеринарной службы округа, к процессу привлечены ветеринары сельхозпредприятий, люди, живущие в поселках и обладающие необходимым образованием, а также небольшое число приезжих работников. Так, в Тазовском районе проходят практику студенты Омского государственного аграрного университета.

На Ямале реализуется "дорожная карта" по рационализации отрасли оленеводства. В ней, среди прочего, прописаны объемы и сроки поголовной вакцинации оленей от сибирской язвы. Планируется, что с 2017 года прививаться будет все поголовье, в том числе молодняк, родившийся в 2017 году, уточняет правительство региона.

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