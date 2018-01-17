В Воронежской области увеличилось финансирование бесплатной медицины

ВОРОНЕЖ, 17 янв — РИА Новости. Воронежская область увеличила в 2018 году финансирование бесплатной медицины в регионе на 5,5 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом — до 32,5 миллиарда рублей, сообщает в среду облправительство.

Правительство региона утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям региона медицинской помощи в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов.

"Медицинские учреждения получат 32,5 миллиарда рублей из областного бюджета и средств фонда обязательного медицинского страхования. Это на 5,5 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году (27 миллиардов рублей)", — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, рост финансирования увеличит объем оказания медицинских услуг населению. При этом в рамках программы государственных гарантий жители региона при необходимости смогут получить бесплатную медицинскую помощь за пределами области.

"В рамках программы они могут рассчитывать на бесплатное получение экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи при инфекционных и паразитарных поражениях, болезнях кровообращения, нервной, эндокринной и других органов и систем. При этом расходы на одного человека составят более 14 тысяч рублей", — сообщают областные власти, отмечая, что данная сумма была рассчитана, исходя из наличия полисов обязательного медицинского страхования у 2,3 миллиона жителей Воронежской области.

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